El Real Madrid prepara el partido contra Osasuna sin Benzema y Kroos

El Real Madrid preparó en Valdebebas el partido contra Osasuna del próximo sábado sin la presencia de Benzema, Kroos y Mendy. Ancelotti sí pudo contar con Hazard y Courtois, que apunta a titular en El Sadar. Además, se ejercitaron con el primer equipo los canteranos Álvaro Rodríguez y Mario Martín.

Benzema no está lesionado, pero no estará ante Osasuna pensando en el duelo contra el Liverpool del próximo martes. El francés abandonó el partido con molestias y no quiere forzar. Por otro lado, Kroos se sigue recuperando de la gastroenteritis que ya le impidió jugar ante el Elche y que le ha llevado a perder cerca de tres kilos.

El Real Madrid está obligado a ganar a Osasuna para seguir en su pelea por la Liga. Los blancos están a ocho puntos del Barcelona y un nuevo pinchazo en la competición doméstica supondría decir prácticamente adiós a las opciones de campeonato.