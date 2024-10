El Real Madrid le ofrece a los vecinos del Bernabéu insonorizar sus casas y estos lo rechazan

El Real Madrid le ha hecho una oferta a los vecinos alrededor del Santiago Bernabéu para insonorizar sus casas con el fin de solucionar todos los problemas con ellos, que paralizó todos los conciertos hasta marzo de 2025, entre otras cosas. Esta propuesta ha sido rechazada por los vecinos, que siguen empeñados en ser una piedra en el camino del club blanco.

Los vecinos del Santiago Bernabéu han recibido una firme oferta por parte del Real Madrid con el objetivo de poner fin a todos los problemas que, según ellos, se están produciendo desde que comenzaron las obras del nuevo Santiago Bernabéu, y que continuaron con los conciertos en el nuevo coliseo blanco.

La entidad que preside Florentino Pérez le ha ofrecido a estos vecinos, concretamente a los de la zona de Rafael Salgado y Concha Espina, insonorizar sus casas. De esta manera, el Real Madrid quiere ayudar a los vecinos con el fin de paliar y acabar con el sonido que sale desde el Santiago Bernabéu y por el que llevan meses quejándose.

Esta oferta del Real Madrid, según ha adelantado Ramón Álvarez de Mon, ha sido rechazada por dos de las comunidades de vecinos involucradas. El resto de las comunidades de vecinos todavía no han contestado. Un hecho que deja claro que quizás no es el ruido lo que les molesta, como han querido hacer ver durante todas sus protestas.

El club blanco tuvo que paralizar todos sus conciertos hasta, como mínimo, marzo de 2025. Conciertos de cantantes destacadas como Aitana se vieron afectados. Todo ello por las quejas de los vecinos por el ruido que salía del coliseo blanco. Pero el Real Madrid ha querido solucionar este problema con esta generosa oferta.

Tras ser rechazada, parece claro que el problema de los vecinos es más con la gente que rodea el Bernabéu durante los conciertos que con el ruido generado. La entidad que preside Florentino Pérez está haciendo sin duda todo lo que está en su mano para poner fin a estos problemas.

Ramón Álvarez de Mon también ha informado que el Real Madrid «encuentra un gran filón en la explotación de eventos corporativos con multinacionales. He podido saber que ha cerrado dos para finales de año que le reportarán 1,5 millones neto (cada uno). Estos eventos dejan un gran margen y no generan problemas».

Los vecinos también se cargan los puestos del Bernabéu

Hubo un tiempo en el que uno llegaba al estadio Santiago Bernabéu y se encontraba con puestos que venden bufandas, camisetas, pines o banderas, todas oficiales, en los aledaños del coliseo madridista. De repente, este casi centenar de puestos han desaparecido alarmantemente y Chamartín se les echa más de menos que nunca. Esta noche, contra el Villarreal, se podrá ver de nuevo lo mucho que se les echa de menos.

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y uno no valora las cosas que siempre tiene. Ahora, cuando el aficionado del Real Madrid llega al Santiago Bernabéu, se encuentra con un entorno desangelado. Los puestos que han convivido con el feudo madridista durante más de 60 años han sido desplazados, ya no están. O, para ser más correctos, ya no están tantos como antes.

«No sabemos el motivo por el que no podemos montar puestos», asegura a OKDIARIO Rubén García Villaplana, propietario de dos de ellos. «Yo creo que es por los vecinos, aunque en realidad no lo sabemos. Lo único que queremos por parte de la concejalía es que nos lo expliquen, pero es que no nos dicen ni sí ni no. Vivimos en una incertidumbre constante», añade.