El Real Madrid no quiere un culebrón con el ‘caso central’

El Real Madrid no quiere culebrones con su ‘operación central’. Los blancos están trabajando en reforzar la posición de central. Lo llevan haciendo varios meses. De hecho, desde que se lesionó Carvajal se activó la maquinaria para tratar de hacerse con un defensa central. Eso sí, desde Valdebebas tienen claro cuáles son las líneas a seguir para incorporar un central.

El Real Madrid tiene claro que en este mercado la intención es fichar un central. Por número, ya que se puede decir que el único defensa central que cuenta para Ancelotti es Antonio Rüdiger. Frente a Osasuna quedó claro que Vallejo no entra en los planes del italiano, mientras que el regreso de Alaba es una incógnita, aunque se espera que regrese a un buen nivel teniendo en cuenta lo mal que lo ha pasado en su recuperación. En estos momentos los blancos tienen decidido que van a tratar de reforzar la posición de central, pero también saben que no es sencillo.

Nunca es fácil salir al mercado de invierno, por eso el Real Madrid lleva seis años sin fichar a nadie. El último en llegar fue Brahim Díaz, un jugador muy alejado de lo que suele ser un futbolista que se ficha en enero, ya que, como se está comprobando, es un proyecto para varios años.

Por lo tanto, en el Real Madrid tienen claro que lo van a intentar, pero también saben las dificultes que supone esta venta de contrataciones. No se debe descartar que no den con el jugador que buscan tanto deportiva como económicamente, aunque esto no son los planes del club. Pero se debe dejar claro que los blancos buscan un central de rendimiento inmediato, que sepa convivir con la exigencia de una entidad como la madridista, que no tengan una edad muy elevada -ya se sabe que la entidad madridista no es partidaria de incorporar futbolistas muy veteranos- y, obviamente, que tengan un precio asumible.

No obstante, la idea del Real Madrid es fichar y reforzar la defensa. Ese es el principal objetivo y el reto que quieren llevar a cabo antes de que llegue febrero y se cierre el mercado de fichajes. Desde Valdebebas tienen varios nombres apuntando en la agenda.

Laporte en la pole

Laporte está en la ‘pole’. El internacional español está en la agenda de la entidad madridista y encaja por muchos motivos. Conoce la Liga, sabe lo que es convivir con la élite y quiere venir, pero al mismo tiempo desde el club blanco saben que no será sencillo llegar a un acuerdo con el Al-Nassr.

Otro que también gusta es Boscagli, jugador del PSV de 26 años que acaba contrato el 30 de junio de 2026. El galo es un central que destaca por sus grandes dotes defensivas, es el séptimo jugador del fútbol holandés con más duelos ganados, y por gran salida de balón. Además, es un defensa que se incorpora bien al ataque. Este central zurdo tiene una grandísima salida de balón desde atrás y podría complementarse a la perfección con un jugador como Rüdiger. Además, también podría jugar de lateral izquierdo. En estos momentos, se puede decir que es el mejor central de la Eredivisie.