Brotes verdes con Alaba

No, Alaba no es el fichaje de enero. Que el madridismo no se eche las manos a la cabeza. El Real Madrid sigue buscando un central que encaje para reforzar la defensa en el mercado de invierno. El plan de los blancos es encontrar un futbolista que sea bueno, bonito, barato y de adaptación inmediata, pero esto es perfectamente compatible con el regreso de un David Alaba que está en la recta final de su recuperación.

Alaba, que sufrió una gravísima lesión de rodilla, lo ha pasado muy mal durante estos meses, pero ahora sí que se puede decir que ve la luz al final del túnel. Desde el Real Madrid no se atreven a ponerle fecha de regreso, pero ya toca balón y se calza las botas de fútbol. El plan es que en dos semanas empiece a trabajar junto a sus compañeros y que en el mes de enero esté a «pleno rendimiento». Eso sí, siempre manteniendo la cautela.

Sin duda, esto es una grandísima noticia para el Real Madrid, pero sobre todo para un jugador que lo ha pasado francamente mal en todo este tiempo La recuperación no ha sido sencilla, ha tenido momentos muy oscuros, pero ahora parece que poco a poco se vuelve a sentir futbolista. Para el club también es muy buena noticia, ya que teniendo en cuenta las bajas que tiene en defensa, poder empezar a contar con el austriaco es una alegría para Ancelotti y su cuerpo técnico.

Todavía quedan semanas para verle trabajar junto a sus compañeros y más tiempo para verle de vuelta a un terreno de juego. Pero, si nada se tuerce, el regreso de un jugador que ha sido importante en el club blanco desde el día que llegó está muy cerca.

El peligro del cartílago

OKDIARIO contacto con el doctor Diego García-Germán, traumatólogo y médico del equipo olímpico español de Juegos Olímpicos de Invierno, para explicar la difícil situación que vive el jugador del Real Madrid. «Uno de los problemas fundamentales de las lesiones de rodilla, bien sean de los ligamentos o de los meniscos o del propio cartílago, es que el propio cartílago se lesione de forma aguda», explica.

«El cartílago articular es la superficie de deslizamiento que hay entre los huesos, que tiene un coeficiente de rozamiento muy bajo, pero es un tejido muy especializado con prácticamente nula capacidad de curación. Es decir, que cuando se producen lesiones en el cartílago, la probabilidad de que esas lesiones se curen es prácticamente nula», añadió.

Además, dejó claro que «los ligamentos como del menisco que dan lugar a lesiones del cartílago van a tener un pronóstico no muy bueno». «Hay lesiones focales que podríamos decir que se pueden reparar y que se pueden hacer técnicas quirúrgicas para reparar el cartílago articular cuando son dolencias en las cuales se ha producido un desgaste de toda la superficie articular», añadió. Para sentenciar con la siguiente afirmación: «El pronóstico no es muy bueno».