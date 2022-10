El Real Madrid no cierra la puerta

El Real Madrid no es capaz de cerrar la puerta en Liga. Los blancos han encajado gol en todos los partidos del campeonato nacional, lo que ha obligado a los hombres de Ancelotti a hacer, como mínimo, dos dianas para ganar los encuentros. Cuando no han sido capaces de conseguirlo, como sucedió ante Osasuna, el resultado es que los madridistas pierden puntos. Esta situación la debe solucionar cuanto antes un equipo que en Champions sí ha sido capaz de mantenerse sólido en defensa, pero cuando juega en la competición doméstica muestra fragilidades.

Tras el encuentro ante Osasuna, donde el Real Madrid cedió los primeros dos puntos de la temporada, Ancelotti reconoció que “es un aspecto en el que tienen que mejorar”. La realidad es que por unas cosas u otras, tanto Courtois como Lunin, que debutó en Liga ante los navarros por la lesión del portero belga, han tenido que recoger el balón del fondo de su portería.

Osasuna hizo un tanto a Lunin tras un cabezazo de Kike García. El delantero ganó la partida a Rüdiger y fue capaz de dar un efecto al balón imposible para el ucraniano. No obstante, los siete rivales del Real Madrid en Liga han podido celebrar. El primero que le hizo un gol fue Ramazani a los seis minutos de temporada. Nacho no estuvo bien, Rüdiger estuvo peor y entre los dos dejaron vendido a un Courtois que no tardó en tener que ir a buscar el balón al fondo de su portería en el presente curso. En la segunda jornada fue Iago Aspas de penalti y en la tercera Joselu tras ganar la partida a Militao. Tres tantos donde poca culpa tuvo.

En el debut en el Bernabéu ante el Betis, Courtois no estuvo bien a la hora de blocar un disparo de Sergio Canales que acabó en gol. El cabezazo de Muriqi en la diana del Mallorca fue mucho menos evitable, mientras que sí debió hacer más el belga en el gol de Mario Hermoso en el derbi.

Seis equipos en la Liga han recibido menos goles que el Real Madrid. Unos números que le han terminado por costar el liderato tras siete partidos. Además, todos los clubes que se encuentran en posiciones europeas han encajado menos tantos que los hombres de Carlo Ancelotti. Por lo tanto, esta es una de las facetas que los blancos deben mejorar cuanto antes, ya que por delante tienen un calendario complicado lleno de partidos donde no se pueden permitir el lujo de recibir una diana por encuentro.