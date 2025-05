No era sencillo. 12 bajas, 11 lesionados y un sancionado. Pocas opciones de pelear por el título. 21:30 horas. Ni el día acompañaba, un miércoles lluvioso previo a un festivo en la capital de España. Pero el Real Madrid no se borra y peleará hasta el final por las escasísimas opciones de título que tienen los blancos. Es probable que este jueves ganando el Barcelona al Espanyol se esfumen, pero que nadie pueda decir que los madridistas no honraron hasta el final la camiseta.

El partido contra el Mallorca era una auténtica trampa. La cantidad de bajas que tenían los blancos obligaron a Ancelotti a apostar por un once de circunstancias. Jacobo Ramón, héroe a posteriori, fue titular. Incluso, Vallejo, bendita prolongación hacia el canterano en el descuento, volvió a sentirse futbolista. Todo parecía que estaba en contra, pero el Real Madrid nunca se rinde.

A pesar de las ausencias, el Real Madrid luchó hasta el final y jugó uno de los mejores partidos de la temporada en cuanto a calidad. Especialmente, en la segunda mitad. Los blancos remontaron gracias a un gol de Jacobo Ramón en el último segundo del descuento con un gol de Jacobo Ramón a pase de Jesús Vallejo, que dio su primera asistencia. Si es que el fútbol es maravilloso.

La realidad es que el Real Madrid no se borra y ha demostrado su profesionalidad. Por delante, le quedan dos partidos más de Liga donde los blancos tratarán de seguir demostrando su profesionalidad. Los blancos se deben enfrentar a Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y frente a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu y el deber de los de Ancelotti es sumar los seis puntos.

«El equipo no ha bajado los brazos a pesar de la dificultad. Hemos sido capaces de suplir a estas bajas, que son muchas de jugadores muy importantes, con una buena actitud de lo colectivo, lo individual… nunca he visto un equipo que haya tirado 40 veces a portería como hemos hecho. Solo creemos en ganar lo nuestro el próximo partido en casa y a ver qué pasa luego. Obviamente, ellos tendrán que jugar y en el fútbol todo puede pasar. A nivel ofensivo lo hemos hecho bien. En este tipo de partidos se sufre más para marcar, y esta temporada hemos encajado muchos goles por muchas razones, y es que siempre nos han faltado cuatro o cinco defensas», aseguraba Ancelotti tras el encuentro.

Objetivo, recuperar efectivos

Para los duelos contra el Sevilla y la Real Sociedad el objetivo de Ancelotti es recuperar efectivos. El italiano recuperar con total seguridad a Tchouaméni, que regresará tras sanción, mientras que Ancelotti espera poder contar con Vinicius, Lucas y Brahim, aunque no será sencillo. No obstante, estén los que estén, han dejado claro que pelearán hasta el final.