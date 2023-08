El Real Madrid necesita un especialista

El Real Madrid tuvo un tiempo en el que era infalible desde los once metros. Ese tiempo coincidió con las etapas de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos como encargados de lanzar los penaltis. Pero desde que ellos dos dejaron de jugar en el conjunto blanco, el balance es mucho más negativo. Incluso, preocupante. La efectividad de Benzema desde la pena máxima era alta, aunque no era tan letal como sus dos predecesores. Pero ahora, cuando ya tampoco está el galo, la realidad es que los madridistas tienen un serio problema al que deben buscar una solución lo más rápidamente posible.

En Vigo, Rodrygo falló su primer penalti como profesional sin contar tandas de desempate, ya que sí erró uno con Brasil en el Mundial de Qatar. En esta ocasión, Iván Villar le adivino el lanzamiento, detuvo la pelota y enfadó notablemente a un Carlo Ancelotti que en rueda de prensa no ocultó el malestar con sus futbolistas.

«No tienen libertad para elegir el lanzador. No sé qué ha pasado, tenía que tirar Luka y no sé qué ha pasado. El que tenía que tirar era Vini pero no estaba. Ellos han elegido Rodrygo y no me ha dado tiempo a decir que tenía que ser Modric», aseguró el italiano en rueda de prensa, a lo que añadió: «Sí estoy enfadado. En ese momento ha sido difícil comunicar, se lo he dicho a Fede, pero no ha dado tiempo. Lo miraremos en los próximos días».

El Real Madrid tiene deberes desde los once metros. Una suerte donde no pueden ser tan imprecisos. Y no es por falta de puntería, sino porque les cuesta engañar a los porteros. Los rivales de los blancos han parado cinco de los últimos 17 penaltis en Liga, tantos como en los 77 penaltis anteriores en la competición.

En estos momentos, Vinicius es el lanzador principal tras la marcha de Benzema. El brasileño falló el que lanzó en pretemporada ante el Barcelona, pero está trabajando para mejorar esta faceta. Cuando no está él, Modric, Rodrygo y Valverde están entre los elegidos. El principal reto de Ancelotti es encontrar cuanto ante el mejor especialista para que se encargue de esta faceta.