Real Madrid – Manchester City: el rey busca venganza

La venganza se inicia y le toca al Bernabéu. Y tanto que le toca. Chamartín lucirá como en las grandes noches para recibir al Manchester City (21:00 horas) en la ida de los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid jugará en el césped, pero necesitará el apoyo de los 80.000 seguidores madridistas que se congregarán en el coliseo blanco para lograr una victoria ante el vigente campeón de Europa. Ancelotti, sus futbolistas y la afición saben que todo lo que no sea viajar dentro de una semana a Inglaterra con una ventaja, por mínima que sea, dificultará notablemente las cosas.

El Real Madrid llega a este partido en un momento perfecto. Han tenido más de una semana para prepararlo, ya que no han tenido jornada de Liga el fin de semana por la celebración de la final de la Copa del Rey y lo han aprovechado al máximo. Tras dos días libres, el lunes y el martes, desde que el miércoles comenzaron a entrenar en Valdebebas han completado seis sesiones de mucha calidad.

La satisfacción que hay tanto en el cuerpo técnico como entre los jugadores, por lo bien que han rendido los 21 futbolistas que Carlo Ancelotti ha tenido a su disposición durante esta semana, es notable. El italiano sólo no ha podido contar con Courtois y Alaba, que se siguen recuperando de sus diferentes dolencias.

En la caseta del Real Madrid están seguros de que llegan a este partido justo como querían. Físicamente, están muy bien y durante esta semana han podido recargar energías. Eso sí, también saben que el envite es complicado. Delante tendrán al vigente campeón de Europa y, junto a los blancos, el mejor equipo del planeta. Una final anticipada que la diosa fortuna del fútbol ha querido que se celebre demasiado pronto, aunque, eso sí, a partido único.

Los jugadores del Real Madrid tienen claro que todo lo que no sea ganar en el Bernabéu les alejaría mucho del objetivo, que no es otro que estar en semifinales. Deben ganar y están obsesionados con ello. De hecho, hacen una reflexión que deja muy a las claras lo que sienten los madridistas: «Si ganamos 2-0 la eliminatoria no estará cerra, mientras que si perdemos 0-2 no hay nada que hacer».

El Bernabéu también jugará

Y para ello, los jugadores del Real Madrid tendrán de su lado a un estadio Santiago Bernabéu que quiere jugar desde antes de que el balón eche a rodar por el césped. Se espera un gran recibimiento al equipo en la plaza de los Sagrados Corazones y, en los prolegómenos, Chamartín lucirá un mosaico 360º espectacular que sólo puede motivar a los hombres de Ancelotti.

Además, ha cuajado una iniciativa que comenzó en las redes sociales y que los jugadores ya reclaman. Quieren que los miles de aficionados que acudan al Bernabéu vistan de blanco, para generar un clima espectacular. Y obviamente, la atmósfera que se creará, apoyada con un techo que estará cerrado, tratará de llevar a los madridistas en volandas y complicar notablemente la noche a los hombres de Pep Guardiola.

Tchouaméni gana el pulso

En cuanto al once del Real Madrid, Ancelotti sólo tenía una duda: quién iba a ser el compañero de Rüdiger en el centro de la defensa. Tchouaméni le ha ganado la partida a Nacho y el francés será el que retrasará su posición para jugar como central ante el Manchester City. Por lo tanto, el capitán comenzará el encuentro en el banquillo.

El resto del equipo madridista está más que claro. Lunin será el portero. La defensa, además de Tchouaméni, estará formada por Carvajal en el lateral derecho, Mendy en el izquierdo y Rüdiger en el centro. En la medular, Camavinga será el pivote, Valverde el socio de todos y Kroos el cerebro. Por delante, Bellingham actuará en la punta del diamante, mientras que el peligro será cosa de Rodrygo y Vinicius.

Además, en el Real Madrid está muy preocupado por los cuatro apercibidos que tiene Carlo Ancelotti para este partido. Si Tchouaméni, Camavinga, Bellingham o Vinicius ven amarilla, se perderán la vuelta que se disputará la próxima semana en Mánchester. Cuatro jugadores que serán titulares en la ida y el italiano quieren tenerlos disponibles para la vuelta. Por el lado del City, el único apercibido es Rúben Dias.

El nuevo clásico de Europa

El Manchester City llega al Bernabéu enfadado con el calendario que le ha impedido tener tanto descanso como el Real Madrid, la pasada temporada fue al revés, y con la intención de mandar en el que ya se puede considerar el nuevo clásico de Europa. De hecho, son los dos últimos campeones continentales y antes de levantar la Orejona se tuvieron que eliminar mutuamente en semifinales. Hace dos años ganaros los blancos y el pasado curso los ingleses.

A pesar de haber jugado dos partidos en la última semana, mientras el Real Madrid prepara el duelo en Valdebebas, el Manchester City llegar al Santiago Bernabéu en un gran momento. Pelean por la Premier League y tienen claro que deben defender su corona continental

Si el vestuario del Real Madrid tiene claro que debe ganar en el Bernabéu, los de Pep Guardiola saben que gran parte de la eliminatoria se decidirá en el encuentro de vuelta en el Etihad Stadium. Haaland, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne o Rodri amenazarán a los de Ancelotti, aunque los ingleses tienen bajas importantes.

Guardiola, pese a que recupera a Stones y a Ederson en la portería, no podrá contar ni con Walker, su mejor antídoto contra Vinicius, ni Aké, y tiene la duda de Gvardiol, para configurar su cuarteto de medios. Si el croata no está listo, el suizo Akanji, también central, sería la opción para el lateral izquierdo, mientras que el joven Ricco Lewis podría ser la del derecho.

Real Madrid – Manchester City: posibles onces