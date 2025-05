El Real Madrid hilvana el futuro: Maledon y Kramer atados y dudas con el 4

El Real Madrid ya hilvana la plantilla de la próxima temporada. La lleva planificando desde hace meses y es por eso que ya tiene dos fichajes prácticamente cerrados. La irregularidad en la presente temporada obligó al club a pensar antes de lo esperado en cómo paliar las principales debilidades del equipo de Chus Mateo. Desde Valdebebas rápidamente se pusieron manos a las obras y ya hay dos jugadores que, si nada se tuerce, el año que viene vestirán de blanco.

Hablamos de Theo Maledon, revelación de la Euroliga, y David Krämer, estrella de La Laguna Tenerife. El Real Madrid se enfocó en encontrar un base anotador y con brillo en la creación y dirección de juego y vio en el francés de Asvel la mejor opción para perfeccionar la rotación con Facundo Campazzo y Andrés Feliz.

Maledon, que también tiene otras ofertas mareantes por parte de grandes equipos de la Euroliga, especialmente del Fenerbahce, lleva siendo uno de los anhelos del club blanco desde el inicio de la presente temporada. No es para menos, y es que el francés de 23 años y 1,93 metros terminó la fase regular europea con promedio de 17,1 puntos (séptimo mejor registro de la competición) y una valoración de 20,6, lo que le colocó en el cuarto puesto entre todos los jugadores.

Gracias a él y muy poquito más, el Asvel llegó a ilusionarse con el top 10, aunque sólo pudo registrar 13 victorias. Maledon, en su visita al Movistar Arena, ya habló abiertamente de su deseo de jugar en el Real Madrid: «¿Qué jugador no querría jugar en un club tan grande e histórico que ofrece las mejores condiciones para participar en la Final Four y conquistar títulos? Es uno de los equipos que más me gustan en todos los sentidos y sé que están interesados ​​en mí».

Maledon y Krämer, dos seguros

Este interés está cerca de llegar a buen puerto, ya que acaba contrato en verano y había firmado por una sóla temporada con razón de 300.000 euros, una auténtica ganga. Aunque más avanzadas todavía están las negociaciones por Kramer. El empeño en fichar un tirador llevó al Real Madrid les hizo lanzarse a por el alemán, llegando a un acuerdo con el jugador por dos temporadas y con La Laguna Tenerife, que recibirá en torno a 50.000 euros por compensación al poner fin a su contrato un año antes de lo pactado.

Kramer es el perfil perfecto de tirador, alero de 28 años y 1,98 metros. Fue campeón del mundo con Alemania en 2023, aunque nació en Eslovaquia y luego vivió en Austria. Antes de recalar en España jugó en el Ulm y en el Bayern de Múnich, incluso en la NBA, pero sin suerte al no pasar de la G League. Hace dos años le fichó el Granada y tras su espectacular debut en ACB recaló en el Tenerife.

El Real Madrid duda con el 4

Donde duda más el Real Madrid es en el 4, la posición de la cancha por la que más ha sufrido este año al perder inesperadamente a Guerschon Yabusele, ese ala-pívot tirador que ahora despunta en la NBA con Philadelphia tras su gran actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con Francia. La readaptación de Usman Garuba a esa demarcación no ha sido positiva y sólo con Mario Hezonja no vale, por lo que el club blanco busca un perfil parecido al del francés complicado de encontrar.

Todo eso sin descuidar el apartado de salidas, con la de Dzanan Musa bastante posible, pero no necesariamente a Dubái, tras esa multimillonaria oferta a tres años. El alero bosnio también es ampliamente pretendido en Euroliga y tras una temporada irregular el Real Madrid no ve con malos ojos su marcha. Eso sí, esta supondría la búsqueda de otro tirador y, por tanto, otro rompecabezas para los blancos.