Maledon dispara la ilusión al hablar de su fichaje por el Real Madrid: «Me encantaría estar allí»

El Real Madrid durmió con dos grandes noticias en la noche de este jueves. La primera y la más evidente de ambas fue su victoria en el partido de la jornada 30 de la Euroliga contra el Asvel que le sube directamente a la décima posición de la tabla que da acceso al play in. Pero la segunda llegó entre bastidores, cuando su fichaje más deseado para el próximo verano habló abiertamente de su interés por recalar en el equipo blanco.

Hablamos de Theo Maledon, el jugador más destacado de un cuadro francés desahuciado en la fase regular, pero que plantó cara ganando tres cuartos tras encajar una paliza en el primero que fueron incapaces de remontar (81-70). El base galo de 23 años y 1,93 metros de altura dio un recital anotador (25 puntos y 5 asistencias para 35 de valoración) y se confirmó como una de las piezas más cotizadas de cara al siguiente mercado en la Euroliga.

Que no va a continuar en el Asvel no es ningún secreto, al tratarse de un equipo de la zona baja sin argumentos para pelear por el top 10. Lo que quizá no se esperaba es que nada más concluir el encuentro se postulase de tal forma hacia el Real Madrid, ese club más laureado de Europa en el que, pese a no pasar por su mejor temporada, todos quieren llegar.

Maledon, en una entrevista en la agencia EFE, aseguró que le «encantaría» estar en el Real Madrid. «Obviamente, no es ningún secreto que cada vez que un equipo con tanta historia y prestigio en Europa muestra interés siempre es una meta. Siempre quieres jugar en los mejores equipos y competir en ellos para tener más opciones de ganar títulos. El Madrid es conocido por ser uno de esos equipos. En general, me encantaría estar allí», comentó.

Maledon, encaprichado con el Real Madrid

Y es que Maledon tiene muchas opciones de meterse en el mejor quinteto de la Euroliga, pues sus números sólo están por debajo de super estrellas como Sasha Vezenkov (Olympiacos), TJ Shorts (París), Nikola Mirotic (Olimpia Milan) o Mathias Lessort (Panathinaikos). El base del Asvel fue MVP del mes de diciembre y lo fue en dos jornadas, una de ellas en la victoria de su equipo contra el propio Real Madrid en la primera parte (23 puntos, 7 asistencias y 31 en aquella ocasión).

El club blanco, que ha sufrido este año en la posición de uno por la larga adaptación de Andrés Feliz, está indudablemente en la pole por su fichaje, el cual ya intentó esta misma temporada. En la primera vez se frustró por la alta indemnización que demandaba el Asvel y en la segunda los blancos trataron de incluir en el traspaso a Xavier Rathan-Mayes para abaratar el precio, sin éxito.

Maledon acaba contrato en verano al haber firmado por una sóla temporada por 300.000 euros, por lo que se presenta como una auténtica ganga para el Real Madrid, que quiere reforzarse con una de las mayores promesas europeas que además muestra agrado hacia dicho movimiento. «Creo que la última vez que estuve aquí fue hace cinco años. Ha sido genial ver el pabellón, la ciudad. En general, cada vez que tienes la oportunidad de descubrir un equipo histórico en la Euroliga, es algo que siempre quieres hacer», comentó el francés en dicha entrevista totalmente encandilado por el Movistar Arena.