El Real Madrid hace autocrítica, pero no se flagela: «No estamos tan mal»

«No estuvimos bien contra el Leipzig, pero no estamos tan mal», aseguran en el vestuario del Real Madrid. En la caseta del conjunto blanco son plenamente conscientes de que en la vuelta de los octavos de final de la Champions no estuvieron a la altura. El partido fue malo y nadie pone excusas al respecto. Pero desde Valdebebas, Ancelotti, jugadores y club, coinciden en que «no se deben montar dramas».

«Somos líderes, tenemos una ventaja amplia y estamos en los cuartos de final de la Champions. Si no nosotros estamos mal, cómo estarán los demás», aseguran desde Real Madrid. Todos son conscientes de que están pasando una «mala racha», pero también coinciden en que en este bache que están pasando los blancos se mantienen en una posición privilegiada.

Ancelotti, públicamente, también lo reconoció en la previa del duelo contra el Celta: «Después del partido del Girona, que creo que ha sido el mejor de la temporada, hemos sufrido un poco más y puede ser que hayamos bajado un poco el nivel. Esto nos hace pensar en qué debemos mejorar. Dónde y qué no hemos hecho bien y desde ahí mejorar. No estamos preocupados, evaluamos bien las cosas con la mayor crítica posible entre nosotros. La evaluación del partido del miércoles ha sido sencilla y clara: nos ha faltado intensidad y actitud, y mañana tenemos que meterlas». Eso sí, también quiso dejar claro lo siguiente: «Dicho esto, en la eliminatoria contra el Leipzig no hemos tenido ni un minuto la eliminatoria en peligro. Siempre hemos tenido un gol de ventaja desde que Brahim marcó en Leipzig».

Una situación privilegiada

El Real Madrid es líder destacado. Si vencen al Celta en el estadio Santiago Bernabéu, mantendrá la ventaja con sus perseguidores. Además, hasta el momento y a la espera de ver qué hace el Barcelona y el Atlético de Madrid la próxima semana en sus respectivos partidos de Champions, los hombres de Carlo Ancelotti son el único equipo español clasificado para los cuartos de final de la máxima competición continental. Tampoco se debe olvidar que ya han ganado un título, como fue la Supercopa de España, venciendo en semifinales al Atlético y al Barcelona, con una goleada, en la gran final.

Es decir, el resumen que hacen en el vestuario del Real Madrid es que no están bien. Los blancos saben que desde el duelo contra el Girona, donde cuajaron el mejor partido de la temporada, no han vuelto a alcanzar su mejor nivel. Ganaron por la mínima a Leipzig y Sevilla, mientras que empataron frente a Rayo Vallecano, Valencia -en un duelo marcado por la controvertida decisión de Gil Manzano de pitar el final cuando Bellingham hacía el gol de la victoria- y contra los alemanes en la vuelta, aunque les valió para estar en cuartos.

En los últimos cinco partidos, el Real Madrid sólo ha sido capaz de ganar dos y por la mínima. Además, sólo han sido capaces de marcar seis goles y han recibido diana en todos menos en dos. Unos números muy preocupantes que se acrecientan al analizar actuaciones individuales como la de Rodrygo Goes, que ha marcado tres goles en los últimos 15 partidos que ha disputado.

No obstante, a pesar de que son conscientes del mal momento que atraviesan, un bache esperado por Ancelotti y que debía llegar antes o después, más si cabe tras una temporada tremendamente complicada en la que han sufrido 32 lesiones -tres de ellas muy graves-, también tienen claro que más pronto que tarde empezarán a subir el nivel con el reto puesto en llegar a los meses de abril y mayo, cuando se juegan los títulos, en un gran momento.

El plan de Ancelotti

Ancelotti ha puesto una meta al equipo que quiere cumplir. Para ello, tras haber logrado la clasificación para los cuartos de final de la Champions, los madridistas tratarán de ganar a Celta en el Santiago Bernabéu y a Osasuna en El Sadar. Después, llegará un parón de selecciones donde los blancos esperan recargar energías antes de encarar el último tramo de la temporada.

Tras este parón, Ancelotti y sus jugadores tendrán que encarar nueve finales por la Liga y, como mínimo, los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid necesita llegar al tramo más decisivo de la temporada con la mente renovada.

Y es que, el problema del Real Madrid es más de saturación que físico. Los datos que se manejan en Valdebebas dicen que le trabajo de Antonio Pintus suerte el efecto deseado y los futbolistas de Ancelotti, con sus diferencias lógicas, tienen frescura en las piernas. Pero sí que han notado un agotamiento mental que sólo van a corregir con un descanso. Ese que llegará tras el duelo contra Osasuna, ya que los que no se vayan con sus respectivas selecciones tendrán unos días de respiro para recuperar fuerzas.