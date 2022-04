Real Madrid-Getafe: Ahora toca la Liga

El glamour de la Champions gusta. Gusta mucho. Lo que se vivió el miércoles en Stamford Bridge fue épico. El Real Madrid dio una exhibición ante el Chelsea para poner pie y medio en semifinales. El madridismo vive instalado en la felicidad. Todo fluye y el deseo es que el martes en el Santiago Bernabéu se certifique el pase a semifinales. Pero antes toca la Liga y los hombres de Carlo Ancelotti tienen que aparcar la euforia para medirse a un Getafe que tiene ganas de dar la campanada en Chamartín y, de paso, complicar la vida en el campeonato doméstico a los madridistas.

Ancelotti hizo hincapié en rueda de prensa que su principal labor en las horas previas al duelo ante los azulones pasa por hacer terapia con sus jugadores. Les debe hacer ver que el duelo ante el Getafe es igual de importante que la eliminatoria contra el Chelsea. El Real Madrid busca mantener la ventaja en la Liga cuando restan menos de 10 partidos para la conclusión del campeonato. El objetivo no es otro que asegurarse el título cuanto antes y, para ello, no pueden cometer grandes errores.

El entrenador italiano también dejó claro ante los periodistas que el equipo físicamente no ha recuperado tras la batalla de Londres. Por ello, ha decidido citar a todos sus jugadores el sábado por la mañana en Valdebebas y, tras ver cómo están tres días después del duelo contra el Chelsea, decidirá quién entra en la convocatoria y los que siguen descansando con la vista puesta en el martes. No obstante, se espera que en el once haya entre cuatro y cinco cambios. Lucas podría dar descanso a Carvajal, Mendy no jugará y su lugar lo ocupará Nacho, en el centro del campo Modric se podría tomar un respiro y arriba Rodrygo o Asensio regresarán al tridente ofensivo.

Ya se saben la lección

Por su parte, el Getafe, que ya ganó en la primera vuelta al Real Madrid, endrá la difícil misión de lograr una victoria en el Bernabéu que se le resiste desde 2008, cuando vencieron 1-0 gracias al solitario gol del nigeriano Ikechukwu Uche aprovechando un despiste blanco al anular un gol por fuera de juego.

Los de Quique Sánchez Flores son decimocuartos en la tabla con 32 puntos, seis por encima de los puestos del descenso que marca el Mallorca. Precisamente, vienen de vencer (1-0) al conjunto bermellón en la última jornada, para encadenar tres jornadas sin perder y dar un gran paso hacia el objetivo de la salvación.

Pero la mayor lacra del Getafe esta temporada está siendo su pobre rendimiento lejos del Coliseum, y es que todavía sigue esperando su primer triunfo como visitante esta temporada, con siete empates y ocho derrotas que le colocan como el cuarto peor equipo lejos de su feudo en Liga.

Quique Sánchez Flores ha conseguido consolidar un bloque fiable que sigue en línea ascendente y que podrá mantener en el Bernabéu, salvo las bajas de Arambarri y Jankto, por sanción, y Mata, lesionado. Recupera a Cuenca, que regresará a la línea defensiva, mientras que entre Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez estará el sustituto del mediocentro uruguayo. En ataque, Mayoral, en detrimento de Sandro Ramírez, podría ser el acompañante de Ünal.