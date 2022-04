Ancelotti: «Bale ha entrado en la historia de este club y quiere salir bien»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Getafe. Los blancos llegan a este encuentro eufóricos tras haber ganado 1-3 al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions, pero son plenamente conscientes de que rápido deben poner el chip de la Liga.

Recuperación

“La recuperación sigue. El equipo no está al cien por cien, pero tenemos otro día para descansar y meter el mejor equipo posible. Lo consideramos un partido muy importante para la Liga el partido contra el Getafe”.

Benzema

“Su carrera es muy larga. Crece año a año. Su personalidad dentro y fuera del campo ha mejorado. Siempre ha sido bueno, pero ahora destaca más porque es más determinante. Es más líder”.

Mendy

“No ha entrenado porque tiene cansancio. Hemos preferido que trabaje individualmente. Lo evaluaremos mañana. Si sigue cansado estará listo para el martes. Sólo tiene problemas con Jovic”.

Ceballos

“Ceballos no ha jugado los minutos que ha merecido. Es uno de los pocos a los que le he dado menos minutos de los que merecía. Me molesta eso y me pone triste. Ojalá le pueda dar más minutos en los próximos partidos”.

Momento del equipo

“Yo no escucho lo que se dice alrededor. Nunca me he preocupado físicamente. El equipo no está a tope, está muy bien y podemos llegar en un buen estado físico. El trabajo de los preparadores y médicos ha sido óptimo. Lo que se dice fuera lo dicen personas que no conocen el estado físico”.

Cambiar el chip

“Dejando el aspecto físico, que creo que recuperaremos, el aspecto mental es mucho más complicado. Si contra el Chelsea no tienes que decir nada mentalmente, aquí tienes que centrarte más en ese aspecto. Es un rival que nos ganó en enero”.

Benzema, comparado con los mejores

“Es difícil comparar a jugadores de épocas distintas. Compararle con Van Basten ambos lo pueden agradecer mucho”.

Una nota

“Yo no me pongo notas. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo porque este club me da mucha motivación. Hay que esperar a final de temporada si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos”.

Aciertos

“Este equipo ha dado lo que podía dar. No sé si podíamos hacer más. Hasta ahora ha cumplido y llegamos al tramo final en una posición muy buena. Tenemos que poner la guinda en el pastel”.

Una montaña rusa

“Tengo suerte de tener mucho equilibrio. He tenido suerte en la vida. He tenido el coronavirus en el periodo bueno, donde me he aislado en casa en una habitación y no he escuchado a nadie. El entrenador destaca cuando el equipo pierde. A veces lo puedes plantear bien o mal. Si es malo es sólo por el entrenador, pero también puede ser por lo jugadores. Hay que aceptarlo más siendo entrenador del Real Madrid, que es el sitio más bonito del mundo. Si te critican en un equipo que no es como este es el problema”.

Continuidad

“Al final de la temporada el club hará una valoración y tomaremos una decisión. Cada día disfruto de este ambiente”.

“Está bien. Tiene que tener minutos, pero está listo y tiene confianza. Quiere terminar bien este club. Salir en el Bernabéu sería justo. Es un jugador que ha entrado en la historia de este club y quiere salir bien”.

Sistema

“El 4-3-3 es el sistema para los jugadores que tenemos. Valverde tuvo una posición más posicional que zonal. Es difícil que pueda cambiar a los tres medios. Con un jugador como Vinicius, que le gusta la banda, meter un 4-4-2 sería darle más trabajo defensivo”.

Mbappé y Haaland

“Considerando la edad que tiene, no cambia nada con el compañero que tenga. Siempre será uno de los más importantes sea quién sea el compañero”.

Energía al centro del campo

“En partidos muy igualados el aspecto físico y la energía va a ayudar mucho. La calidad técnica de Kroos y Modric en salida de balón ha sido muy buena. Todos destacan a Valverde y estoy de acuerdo”.