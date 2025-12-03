El Real Madrid generará 1.200 millones y 23.000 puestos de trabajo al año con su distrito tecnológico

El Real Madrid y la Comunidad de Madrid han unido fuerzas para la creación de un distrito tecnológico en Valdebebas. Ambas entidades han firmado un protocolo de colaboración para la creación del Madrid Innovation District (MID), que estará ubicado en los terrenos de la Ciudad Real Madrid. El club blanco ha anunciado que, de acuerdo con un informe de la consultora PWC, este proyecto reportará alrededor de 1.200 millones de euros anuales al PIB regional y creará más de 23.000 puestos de trabajo al año.

La construcción del MID, por otro lado, contará con una inversión de 1.300 millones de euros y de más de 4.700 empleos dedicados a ella. Este proyecto tiene como objetivo promover la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la investigación sanitaria, la educación y contará con zonas dedicadas al ocio y la juventud. Contará con una superficie de 85 hectáreas, de las 120 con las que cuenta la Ciudad Real Madrid.

El acto en el que se suscitó la firma del acuerdo tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid, y contó con la presencia de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club; Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid; y Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid. Emilio Butragueño ha calificado el proyecto como «ambicioso y transformador», al mismo tiempo que ha recalcado que «contribuye al crecimiento de la ciudad».

La ‘marca’ Real Madrid, clave

El ex jugador madridista ha destacado la vocación innovadora del Real Madrid a la hora de embarcarse en distintas iniciativas. «Como siempre ha sucedido a lo largo de nuestra historia, abrimos nuevos caminos. Que un club de fútbol asuma esta responsabilidad dice mucho de la visión que tiene el club y de los desafíos que permanentemente estamos afrontando», ha explicado en la presentación del Madrid Innovation District.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha hablado de la necesidad de llevar a cabo un proyecto de estas características en la CAM. «Madrid y la región no tenía actualmente un distrito único de innovación, que sí tenían otras grandes capitales mundiales. Desde el propio sector nos pedían contar con un lugar donde ocurrieran cosas. Donde estuvieran los jóvenes, los investigadores, los profesionales del sector tecnológico y que compartieran experiencias. Eso es lo que va a ocurrir aquí».

López-Valverde también ha destacado la importancia de realizar esta iniciativa junto al Real Madrid. «El proyecto está potenciado y promocionado por el Real Madrid, que es una marca mundial de atracción. También la Comunidad de Madrid, que es un referente en el mundo tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional», ha concluido.