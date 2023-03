El Real Madrid estalla contra el VAR: «Es una cacicada»

Pasadas las horas, el enfado en el Real Madrid por la decisión del VAR de anular el gol de Marco Asensio en el Clásico ante el Barcelona, lejos de disminuir, aumenta. En el club blanco califican lo sucedido de «cacicada» y reconocen que están muy molestos por la actuación de la tecnología. Las imágenes no son para nada claras y según el momento en el que se pare la jugada, el futbolista balear parece que está en posición correcta o en fuera de juego. Y todo esto con el balón todavía saliendo de la bota de Dani Carvajal.

Ricardo de Burgos Bengoetxea y su asistente sí dieron en un primer momento validez al gol del Real Madrid a los 81 minutos de Clásico. Un tanto que, posiblemente, hubiese terminado con la victoria madridista en el campo del Barcelona y con la Liga viva, cosa que ya no sucede tras el tanto definitivo de Kessié. Una diana de la que también se tiene que hablar. Por lo tanto, fue Soto Grado el que analizó la acción en Las Rozas y concluyó, con las imágenes que tenía el VAR y tras trazar unas líneas más gruesas de lo necesario, que la posición del futbolista madridista era incorrecta.

Tras el partido, Carlo Ancelotti, que acostumbra a hablar poco o nada de los árbitros, manifestó su malestar y sus dudas sobre la acción. «No lo hemos ganado porque hay un fuera de juego que todavía tenemos duda. Nos vamos a Madrid con la duda», aseguró en sala de prensa el entrenador del Real Madrid, que también mostró su disconformidad al ver la acción repetida en el banquillo a través de la tablet de Davide, asistente e hijo.

Esta no es la única acción que ha molestado al Real Madrid. No gustó que Nacho viese la primera amarilla del partido cuando anteriormente el Barcelona había hecho entradas merecedoras de sanción. Tampoco se entendió por qué el VAR no entró a analizar una posible expulsión de Gavi cuando empujó sin el balón en juego a Dani Ceballos. Además, en el gol de Kessié hay una posible falta previa a Carvajal que también queda en nada.

Por todo esto, el Real Madrid abandonó el Camp Nou triste y conscientes de que no hicieron las cosas bien para ganar tres puntos que les acercará al título de Liga, pero también molestos por como las decisiones arbitrales perjudicaron a los blancos una y otra vez.