El Real Madrid mantiene su indignación por las decisiones del VAR en el Clásico, donde estaba César Soto Grado. Desde el club mantienen las dudas que presentó al término del partido Carlo Ancelotti por la imagen ofrecida en el gol anulado a Marco Asensio, que se han incrementado con la aparición de un frame posterior en el que el balón está saliendo del pie de Carvajal y en la que la posición del balear parece aún más justa. Además, hay otras acciones polémicas, de esas que según cuando no se pasan por alto, que cayeron siempre en contra de los blancos. Una situación que con Soto Grado suele ser habitual.

Cabe destacar que Soto Grado no forma parte del cuerpo específico de VAR, por lo que esta temporada no había llevado el videoarbitraje en ningún partido del conjunto blanco. Desde el césped ha pitado en su carrera al Real Madrid en 13 ocasiones. No hay a un equipo al que le haya pitado en más ocasiones. El balance madridista es de ocho victorias, tres empates y dos derrotas. Pero es fuera de casa donde se igualan los registros, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Sin ir más lejos, en los dos últimos partidos que pitó a los blancos este curso, no consiguieron ganar, habiendo además diversas polémicas que perjudicaron a los de Ancelotti. Fue en el Villamarín hace dos jornadas, en el empate a cero ante el Betis en el que se reclamó un penalti claro sobre Benzema en el que estaba justo detrás, y en Villarreal, donde cayeron 2-1 con un penalti inverosímil pitado por manos de Alaba cuando cayó al suelo y la estaba apoyando, por lo que no debió ser señalada. En el otro encuentro que les ha pitado en Liga pasó por alto una agresión de Fali a Rodrygo en la victoria por 2-1 ante el Cádiz.

En la temporada pasada arbitró cinco encuentros de los blancos. En el empate a cero ante Osasuna en el Bernabéu se le pasó por alto un penalti de Torró a Vinicius. También estuvo en la derrota por 1-0 en el derbi madrileño jugado en el Metropolitano y en un partido desde el VAR, en la goleada por 6-1 al Mallorca, en el que se comió desde los monitores un claro penalti sobre Rodrygo.

En la 2020-21, Soto Grado pitó sólo dos partidos de los madridistas, por los cinco que pitaría la siguiente. En ellos, destaca el penalti sobre Casemiro que obvió ante Osasuna, en el empate sin goles en El Sadar. En el VAR estuvo en tres encuentros, con polémica en dos de ellos. En un Clásico, jugado en Valdebebas, no avisó al colegiado para que expulsase a Busquets tras una entrada que lesionó a Lucas Vázquez, mientras que ante el Elche perdonó un penalti claro de Marcone a Ramos. Los dos encuentros acabaron con victoria por 2-1 para los blancos.