El Real Madrid tiene motivos para quejarse: los 10 penaltis que no le han pitado en lo que va de temporada

Carlo Ancelotti cerró el 2021 pidiendo un deseo. El entrenador del Real Madrid, en una de las últimas ruedas de prensa del pasado año, señaló que esperaba un 2022 con más penaltis a favor. Sólo dos se les han concedido en los últimos 12 meses, uno de ellos bajo su mando. Sin embargo, enero ha comenzado de la misma forma. En el primer partido de este nuevo año, el conjunto blanco reclamó una vez más una pena máxima que, como acostumbran, no llegaron a lanzar. Con ella, el número de penaltis que los árbitros han dejado escapar a favor de los madridistas alcanza ya la decena.

En Getafe, se volvió a reclamar otro lanzamiento desde los 11 metros. Marcelo atacaba y se metió en el área, tras una acción en la que trataba de dejar atrás a Damián, sufrió un tremendo agarrón que le impidió superarlo. El defensor azulón le impidió continuar con su carrera y, aunque el brasileño reclamó, no fue suficiente para Melero López, que dejó seguir. El VAR tampoco entró en acción, mandando al limbo por décima vez un penalti pedido por el Real Madrid.

El conjunto blanco se dejó puntos en el Alfonso Pérez y fue otra vez con polémica arbitral, como en casi todos los encuentros en los que no ha sacado esta temporada la victoria. Pero no sólo en los partidos en los que no han ganado han reclamado algún penalti. En total, los madridistas han reclamado hasta seis en cinco de sus pinchazos y otros cuatro en el resto de enfrentamientos, al que se suma uno ante el Celta que es, hasta el momento, el único señalado.

A lo sucedido ante el Getafe con Marcelo como protagonista, se suman otras cinco acciones en las que los de Ancelotti reclamaron la pena máxima que no llegaron a pitarse. Pero, en total, son once los penaltis reclamados, de los que sólo se les ha señalado uno. Repasamos cada uno de ellos.

Levante 3-3 Real Madrid

El Real Madrid no pudo pasar del empate ante el actual colista en su visita al Ciutat de Valencia. El partido acabó con tres goles para cada equipo, pero el resultado pudo decantarse del lado de los madridistas, si se hubiera señalado una pena máxima cometida sobre Jovic, que fue sujetado por dos defensores granotas, en una clara obstrucción y posterior zancadilla que le impidió llegar al balón.

Real Madrid 6-1 Mallorca

A pesar de la goleada endosada al cuadro bermellón, el conjunto blanco pudo acabar con una renta mayor. Sin embargo, no se señaló un claro penalti sobre Rodrygo, que fue derribado tras un prolongado agarrón, cuando se disponía a rematar un balón en el primer palo.

Real Madrid 0-0 Villarreal

Nuevo empate y nueva polémica. En esta ocasión, el equipo de Ancelotti se quedó a cero en casa, pero hubo una falta clarísima dentro del área amarilla, cuando Nacho fue arrollado por Albiol, llegando tardísimo al balón y sin opción alguna de jugarlo. Quedó en nada.

Barcelona 1-2 Real Madrid

El Clásico estuvo claramente dominado por los madridistas, que se llevaron un victoria más clara de lo que reflejó el marcador. Aún con el 0-0, el equipo madridista solicitó una nueva infracción, cometida por Mingueza sobre Vinicius Júnior. El defensa culé le sujetó cuando se disponía a marcharse, rumbo a la portería.

Real Madrid 0-0 Osasuna

En el siguiente partido, ante Osasuna, de nuevo fue Vinicius el perjudicado. En esta ocasión, se resistió la victoria, pero podría haber sido bien distinto si el árbitro hubiera pitado un claro pisotón de Torró sobre el brasileño, sin opción alguna de jugar la pelota, que había salido hacía tiempo de los pies del madridista.

Real Madrid 2-1 Rayo

Ganaron sufriendo los blancos al Rayo Vallecano, pero la renta pudo haber sido mayor y, por tanto, haber solventado antes el duelo ante el equipo de Iraola. En este caso, Balliu, lateral derecho franjirrojo, evitó con las manos que un remate de cabeza de Hazard fuese a puerta. Pero una vez más, todo quedó en nada.

Real Madrid 1-0 Athletic

En el primero de los dos partidos disputados en diciembre ante el Athletic, el del Bernabéu, el Real Madrid pidió un claro penalti sobre Benzema. Era en los primeros minutos de partido, lo que probablemente condicionó al árbitro para no señalarlo, sin embargo las imágenes no dejan lugar a dudas. Con la única intención de evitar el remate, Unai Núñez agarró y derribó en el área pequeña al delantero cuando estaba solo ante Simón y se disponía a disparar.

Real Madrid 0-0 Cádiz

Ante el Cádiz se escaparon otros dos puntos. El conjunto blanco fue incapaz de superar el muro plantado por Álvaro Cervera, contando con ayuda arbitral. Hasta dos penaltis más o menos claros reclaman los madridistas ese día. El primero se cometió sobre Benzema, tras intentar superar a dos rivales. Fue zancadilleado y cayó. Después, Hazard fue derribado por Álex Fernández, Los dos acabaron en lo mismo.