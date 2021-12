Los 22 penaltis que los árbitros y el VAR no pitaron al Real Madrid en 2021

«A ver si en 2022 tenemos más suerte», decía Ancelotti en la rueda de prensa del último partido del año del Real Madrid. No se refería, ni mucho menos, a los resultados de su equipo, líder absoluto de la Liga Santander, si no a los penaltis señalados a favor del conjunto blanco en este 2021. En él, a los madridistas únicamente se les han pitado dos. Y no porque no será por falta de polémicas. Hasta 22 se han quedado en el limbo en este año que está a punto de cerrarse.

La cifra es, cuanto menos, escandalosa. Y más, si se tiene en cuenta que el conjunto blanco se dejó puntos importantes en la pasada campaña a raíz de las actuaciones arbitrales, que le llevaron a quedar subcampeón de Liga, a sólo dos puntos del Atlético de Madrid, que terminó cantando el alirón. En este curso, también los colegiados han sido protagonistas en varios de los triunfos que se les han escapado a los madridistas.

En el mes de enero de 2021, el conjunto blanco vio como se les escapaban los dos primeros puntos del año en El Sadar. Casemiro sufría un agarrón de Oier que le impedía rematar, en la última jugada del partido ante Osasuna, que acabó 0-0. También, en la Supercopa de España, los blancos se quedaban sin prórroga en semifinales ante el Athletic, en el que no se señaló una mano en el descuento.

En febrero, llegaron otras tres jugadas polémicas que afectaron a los blancos, aunque no les costaron puntos. Se trató de otro agarrón a Casemiro a la salida de un córner frente al Getafe, un pisotón por detrás de Thiago Correia en el tobillo de Benzema en la victoria por frente al Valencia y un agarrón que reclamó ante el Valladolid Mariano. En los tres encuentros, los blancos acabaron ganando.

El tercer mes del año estuvo marcado por la polémica del derbi frente al Atlético de Madrid. Partido que acabó con 1-1 y en el que se vivió un momento surrealista. Hernández Hernández se negó a señalar una mano clara de Felipe, que impedía el remate a puerta vacía de Casemiro, pese a verlo en el VAR. Además, hay que destacar otro más que claro sobre Sergio Ramos ante el Elche, que no costó puntos.

Antes de que se señalase el primer penalti a favor del Real Madrid, se cometió otro más que quedó sin infracción. De nuevo, el afectado fue Casemiro. El brasileño fue derribado en el área ante el Eibar, cuando se plantaba ante Dmitrovic. Peor fue aún contra el Betis, en el empate a cero en Valdebebas, en el que no se señalaron dos manos claras: una de Emerson y otra de Miranda.

Pero quedaba el plato fuerte. El Real Madrid logró el imposible de empatar en el Di Stéfano ante el Sevilla. Imposible por la jugada de la Liga. Benzema sufrió un penalti de Bono que fue señalado, pero que no se lanzó nunca porque el VAR llamó al árbitro para instarle de una mano de Militao, de espaldas y procedente de un rebote, que terminó sancionándose. Además, ante el Athletic y el Villarreal, en las dos últimas jornadas, quedaron en el limbo otros dos por manos.

Nueve en la presente campaña

Comenzó la nueva temporada y, con ella, regresó la polémica. Jornada 4 de la Liga, en la que el Real Madrid empata a tres frente al Levante y donde el árbitro se comió una clara obstrucción con zancadilla incluida sobre Jovic. Los dos primeros puntos que se le escaparon al Real Madrid fueron por la decisión, de nuevo, del árbitro.

No tuvieron incidencia en el resultado hasta cuatro penaltis que han reclamado los madridistas este curso. El primero de ellos, cometido sobre Rodrygo ante el Mallorca. Tampoco se pitó uno de Mingueza sobre Vinicius en el Clásico, otro por manos de Balliu ante el Rayo ni uno de Núñez a Benzema en San Mamés.

Pero sí que costaron puntos otras cuatro decisiones. La primera de ellas fue el penalti de Albiol a Nacho, en el encuentro contra el Villarreal. Tampoco quiso señalar nada el árbitro ni el VAR por un claro pisotón de Torró sobre Vinicius en la visita de Osasuna al Bernabéu, así como en otros dos cometidos por el Cádiz sobre Benzema y Hazard.