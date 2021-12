Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en San Mamés a Athletic y Real Madrid. Tras empatar frente al Cádiz en el Santiago Bernabéu, los blancos buscarán cerrar el año con victoria ante un conjunto vasco que recuperó sensaciones este fin de semana tras ganar al Betis. El italiano que, a pesar de las bajas, es un momento para demostrar la calidad de la plantilla y se mostró extrañado por los pocos penaltis que les pitan a favor.

Sensaciones

“Es un partido muy difícil que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho como es San Mamés. Tenemos bajas, pero es una oportunidad para mostrar la calidad de la plantilla. Lo vamos a preparar bien”.

Efectividad

“Es cuestión de efectividad. Uno de mis entrenadores decía que con el balón no se encajan goles y tienes más opciones de ganar, pero sólo con la posesión no se gana. Hay que buscar más efectividad y moverse más. Contra el Athletic es un equipo distinto, por lo que será diferente al del Cádiz”.

Hazard

“Tengo que valorarlo tras jugar 90 minutos. Ayer estaba bien. Ha hecho un trabajo de recuperación como los otros, se entrena y después lo vamos a evaluar. No es un extremo que juega por fuera, le gusta jugar por detrás del delantero. Si juega tenemos que pensarlo, porque lo que quiero es que esté cómodo cuando juegue”.

Sistema

“Tenemos a Casemiro y Modric fuera, pero es una oportunidad para el equipo y para jugadores como Camavinga. Puede ser para todos una gran ocasión. No sé si cambiaré el sistema, ya que este sistema nos ha dado mucho. No estoy seguro de variarlo, aunque no tenemos un extremo derecho. Ese puede ser el motivo de cambiarlo. No estoy seguro hasta ahora, tengo que esperar a la noche, que me puede dar consejos”.

Cuarentenas

“Necesitamos más claridad. Modric no puede entrenar porque no está bien. Es negativo, pero no se encuentra bien. Tenemos que esperar que se encuentre mejor y que sea negativo. Por eso tenemos siete días de vacaciones”.

Vinicius

“No está cansado. Mañana va a jugar el partido número 22. Juega porque está aportando mucho. No veo cansancio en él. Para nosotros es muy importante. En un partido como el de mañana necesitamos que esté listo y que meta la misma energía que el Athletic”.

Penaltis

“Me parece raro. Esto es lo que ha pasado en 2021. Ojalá en 2022 tengamos más suerte”.

Sevilla o Barcelona

“Me gustaría ver un gran partido y creo que lo van a hacer. Son equipos en distinta dinámicas. Será un partido muy entretenido”.

Posesión

“La posesión determina el ritmo de partido que quieres hacer y nada más. Yo les pido una posesión vertical”.

Momento de Hazard

“Está entrenando bien. Si le pongo mañana no va a arriesgar problemas físicos. El jugador está bien”.

Ceballos

“Está muy bien, pero ha estado mucho tiempo fuera. No creo que esté en la convocatoria porque ha estado fuera mucho. Muestra calidad y ganas de volver. No voy a arriesgar a nadie. El próximo año será parte de la plantilla”.

Isco

“Se puede decir que es un tema complicado a nivel personal y técnico. El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro porque el equipo empezó a tener una buena racha sin él. También le ha pasado a Nacho, Valverde, Camavinga o Marcelo, que se han visto afectados por la buena dinámica del equipo. A nivel profesional Isco se ha comportado muy bien. Profesionalmente ha aceptado que el equipo estaba bien. Estaban esperando tener minutos cuando pase este momento, pero no está bien”.