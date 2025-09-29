El Real Madrid se entrena en Almaty con cinco bajas

El Real Madrid se entrenó en el estadio Central de Almaty con cinco ausencias y dolido por lo sucedido en el derbi. La expedición madridista ha viajado a Kazajistán de luto tras la manita que le endosó el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Metropolitano. Además, Xabi Alonso no podrá contar en este encuentro con Carvajal, lesionado y sancionado, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy y Militao.

En los 15 minutos abiertos a la prensa, los jugadores del Real Madrid realizaron ejercicios de calentamiento sobre el césped de Almaty. Los 22 jugadores convocados por Xabi Alonso, incluido el canterano David Jiménez, se ejercitaron con absoluta normalidad.

El derbi, además de una derrota dolorosa, dejó dos jugadores lesionados. Dani Carvajal sufre una dolencia en el sóleo de la pierna derecha y estará entre cuatro y cinco semanas apartado de los terrenos de juego. El capitán madridista, que fue titular, tuvo que abandonar el derbi contra el Atlético de Madrid por esta lesión, que mete en un verdadero problema a los de Xabi Alonso. Y es que Trent Alexander-Arnold también está en la enfermería. Ante el Kairat, lo normal es que Asencio ocupe esa posición.

Militao, que fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi, aún mantiene un dolor fuerte que le impide entrenar y tiene movilidad limitada. Estará tres días con tratamiento y el cuerpo médico madridista espera que pueda estar en condiciones de jugar el próximo sábado ante el Villarreal en Liga.

Un Real Madrid tocado

El Real Madrid llega a este encuentro tocado tras haber sido goleado por el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Metropolitano. Los rojiblancos endosaron un doloroso 5-2 a los de Xabi Alonso que, incluso, ha podido cambiar la idea del donostiarra para este duelo.

Y es que es probable que Xabi hubiese hecho aún más rotaciones para jugar la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions contra, en principio, el rival más débil de los ocho, pero el vasco sabe perfectamente que no puede fallar si no quiere agravar el mal momento del Real Madrid.