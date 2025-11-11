El Real Madrid cruza los dedos para sortear el Virus FIFA

El fútbol de selecciones y su característico ‘Virus FIFA’ supone un continuo dolor de cabeza para los clubes que cuentan con internacionales. Con el que comienza esta semana, son tres los parones al fútbol de clubes en lo que llevamos de temporada. El Real Madrid cruza los dedos para no perder más efectivos en los próximos días que se sumen a los bajas recientes de Valverde y Courtois. Un total de 11 jugadores merengues han sido convocados por sus selecciones para estos compromisos.

Dean Huijsen, David Alaba, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Vinicius Junior y Kylian Mbappé conforman el grupo de diez internacionales absolutos, a los que se suma un Gonzalo García que estará con la Sub-21 de España. Todos los pertenecientes a selecciones europeas disputarán partidos de clasificación para el Mundial de 2026, mientras que los tres brasileños y Brahim Díaz jugarán encuentros amistosos.

En Valdebebas esperan no sumar más bajas en un parón de selecciones en el que habrá un duelo entre jugadores del Real Madrid. La España de Dean Huijsen y la Turquía de Arda Güler se medirán el martes 18 de noviembre en La Cartuja. Si el combinado dirigido por Luis de la Fuente hace los deberes ante Georgia en su primer partido del parón, España llegará a la última jornada con su billete al Mundial asegurado.

Otra de las buenas noticas para Xabi Alonso y su staff es que ninguno de sus futbolistas tendrá que realizar grandes trayectos con su selección. Brasil disputa dos partidos amistosos ante Senegal y Túnez, pero lo hará en territorio europeo. El primer duelo será en Londres, mientras que el segundo se jugará en el Pierre-Mauroy de Francia. Las bajas de Valverde y Mastantuono han ‘evitado’ que ambos futbolistas tengan que cruzar el charco para defender sus colores. Uruguay viaja a México y Estados Unidos para enfrentarse a ambos combinados en su territorio. Argentina, por su parte, se mide a Angola en Luanda, capital del país africano.

Los jugadores del Real Madrid que no van al parón

El número de internacionales es menor del habitual en el equipo blanco, mermado por las lesiones de varios futbolistas que habían sido llamados por su país. Tchouaméni y Mastantuono se quedarán en Valdebebas recuperándose de sus molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, en el caso del francés, y de una pubalgia, por parte del argentino. Dos nombres que se suman al de Antonio Rüdiger, lesionado en el mes de septiembre en un entrenamiento posterior al primer parón de selecciones; Dani Carvajal y los ya mencionados Valverde y Courtois, los últimos en enrolarse en la lista de bajas.

Por tanto, los jugadores del primer equipo que se ejercitarán en Valdebebas en ausencia de sus compañeros son Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Fran García, Álvaro Carreras, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Endrick. Todos a la espera de que algunos de los lesionados puedan incorporarse de manera paulatina al trabajo grupal. Varios futbolistas del Castilla, como es habitual, completarán los entrenamientos en los próximos días.