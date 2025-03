El Real Madrid colapsa en el peor momento

Todo, absolutamente todo, salió al revés en el Benito Villamarín. Nada de lo que intentó Ancelotti tuvo el efecto deseado. El italiano, ante el Betis, apostó por un once muy reconocible con alguna sorpresa, como la titularidad de Alaba en el centro de la defensa. El resto, era lo esperado, pero nada funcionó para un Real Madrid que abandonó Sevilla con la sensación de que ha cortocircuitado en el peor momento. Justo, cuando no se puede fallar.

Ancelotti fue más que claro que rueda de prensa. «Jugando así no ganaremos el martes». Ese día, el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. Y es que, por como ha empezado el duelo y por como ha terminado, los madridistas han mostrado unas sensaciones más que alarmantes.

La primera decisión que no funcionó a Ancelotti fue poner a Alaba en el centro de la defensa. El austriaco dejó claro al mundo del fútbol que todavía no está para partidos grandes. Esperado por otro lado, pero llama la atención como Ancelotti se empeña en buscar alternativas a un Raúl Asencio que fue suplente y no jugó un solo minuto. Calentó, pero no saltó al terreno de juego.

Ancelotti prefirió apostar por Alaba, que jugó con una venda en el muslo, y por Rüdiger. Esto sí entraba en los planes, aunque viendo lo magullado que está el físico del alemán, no era descabellado pensar que poner a Asencio de titular era una idea mucho más lógica. También llamó la atención como prefirió poner a Tchouaméni, un centrocampista, de central antes que sacar a un central. Suena redundante, pero así fue.

Ancelotti prefirió retrasar la posición de Tchouaméni cuando retiró a Alaba y dio entrada a Camavinga. El francés, que volvió a las andadas en el centro del campo, tampoco estuvo bien como central, estando muy cerca de hacer un penalti. En la medular, fue uno de los principales culpables de que el Real Madrid perdiese 27 balones en la primera mitad. El galo junto a un Modric que tampoco estuvo bien.

Si el croata es una opción para ser titular el próximo martes en el centro del campo, Ancelotti debe tener claro que el Real Madrid tiene que arroparle con cuatro centrocampistas. Modric se vio superado físicamente por un Betis que jugó al fútbol a las mil maravillas bajo la batuta de un Isco espléndido.

Y en la delantera, también hay dudas. Vinicius volvió a entrar en las guerras que no le tocas cuando se quita el brazalete. El brasileño, con el equipo intentando con poca convicción buscar el empate, estuvo presente en varias trifulcas que sólo beneficiaron al Betis.

Mbappé, tampoco… y Arda menos

Mbappé también estuvo muy lejos de su nivel. Si Ancelotti, entre risas, decía en la previa que ya estaba bien y la muela no volvería, la realidad es que el galo estuvo lejos de su nivel hasta el punto de que fue sustituido. Rodrygo tampoco se sintió cómodo ni por la derecha ni por la izquierda.

Por último, si no hay caso Güler tiene pinta de que lo habrá. Y es que, el turco volvió a jugar un partido intrascendente. Ancelotti apostó por él en busca del empate, pero el turco no otomano no fue en ningún momento a su nivel. Demasiadas dudas a tres días de jugarse más de media temporada. Ancelotti tiene muchos problemas y pocas soluciones.