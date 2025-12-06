Real Madrid – Celta: Horario y canal de televisión para ver gratis en directo y en vivo online el partido de la Liga

Conoce la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Celta Este Real Madrid - Celta corresponde a la jornada 15 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid necesita seguir recuperando buenas sensaciones tras la victoria frente al Athletic Club

El Real Madrid y el Celta ofrecerán un auténtico partidazo en el Santiago Bernabéu, donde se esperan goles y polémicas. Estos dos clubes históricos se ven las caras en la jornada 15 y, sin duda, ambos irán con todo para tratar de llevarse tres puntos que son muy importantes para ellos, por lo que nadie se querrá perder lo que ocurra en Concha Espina. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este duelo entre los madridistas y los gallegos.

A qué hora juega el Real Madrid contra el Celta el partido de la Liga

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Celta para jugar el partido que corresponde a la jornada 15 de la Liga. El conjunto que dirige Xabi Alonso consiguió romper su mala racha liguera el pasado miércoles frente al Athletic Club, al que consiguió ganar por 0-3 en San Mamés, otro choque en el que Kylian Mbappé volvió a ser el gran protagonista. Ahora a los de Concha Espina les toca afrontar un encuentro bastante importante ante un club histórico como es el gallego, que seguramente le dará guerra sobre el terreno de juego de Chamartín.

Cuándo es el partido el Real Madrid vs Celta y horario

La Liga ha programado este apasionante Real Madrid – Celta correspondiente a la jornada 15 del campeonato nacional español para este domingo 7 de diciembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este encuentro entre el conjunto madridista y el celeste en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid contra el Celta en directo gratis por TV online y en vivo

Uno de los dos medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos del campeonato liguero fue Movistar+. Esta jornada se ha podido ver íntegramente por este operador, por lo que el Real Madrid – Celta de la jornada 15 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que tener activa la suscripción para disfrutar de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Todos los aficionados del conjunto madridista, del cuadro vigués y los amantes del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Celta que corresponde a la jornada 15 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver todo lo que ocurra en el feudo de Concha Espina.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te ofreceremos la mejor información de la previa de este choque de la jornada 15 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Celta y cuando acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu. Hay que recordar que en el canal de Youtube de OKDIARIO estará Antonio Esteva narrando en streaming todo lo que suceda en este partidazo que se juega en Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid vs Celta de la Liga

Por otro lado, hay que destacar que todos aquellos aficionados de ambos equipos que no puedan ver el partido de la jornada 15 de la Liga en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Santiago Bernabéu para contar todo lo que esté ocurriendo en el Real Madrid – Celta.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Madrid – Celta

El Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito de Chamartín, será el escenario donde se disputará este emocionante Real Madrid – Celta que corresponde a la jornada 15 de la Liga. Este estadio se inauguró en 1947 y tiene capacidad para recibir a unos 80.000 espectadores, por lo que este domingo se espera una gran entrada en este recinto en el que se han disputado una gran cantidad de finales de torneos internacionales y que también será sede para el Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Alejandro Quintero González para dirigir la contienda Real Madrid – Celta de la jornada 15 de la Liga. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, así que él será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero para que vaya analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.