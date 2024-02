Rayo – Real Madrid: un rayo pasa por Vallecas

«Entiendo que es el tema del día para vosotros, pero para nosotros es el partido contra el Rayo». Fue claro Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo frente a los franjirrojos que se celebrará en el estadio de Vallecas (14:00 horas). El Real Madrid llega a este encuentro sin distracciones externas y centrados en seguir sumando de tres en tres en la liga para continuar acerándose al título, mientras que los de Vallecas estrenan técnico, como es Íñigo Pérez, y tratarán de hacer bueno eso de «entrenador nuevo, victoria segura».

En la semana en la que el caso Mbappé ha estallado definitivamente, en el vestuario del Real Madrid quiere centrarse en el presente y ganar tres puntos en Vallecas muy importantes. Los blancos llegan a este duelo con un colchón de cinco puntos respecto al Girona, segundo clasificado, que jugará el próximo lunes ante el Athletic en San Mamés. Por ello, ganar a los madrileños supondría para los madridistas dar otro paso hacia el título de Liga.

El Real Madrid llega a esta cita tras golear el pasado fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu al Girona, asestando un gran golpe al título, y después de vencer por la mínima al Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions en Alemania. Las sensaciones son buenas, aunque para este encuentro Ancelotti deberá lidiar con las bajas importantes que tiene.

De sobra es conocido que Alaba, Militao y Courtois no podrán estar, ya que los tres se siguen recuperando de sus respectivas lesiones de rodilla, mientras que para este partido tampoco podrá contar con Bellingham, Rüdiger y Mendy, este último sancionado. Por lo tanto, Ancelotti tendrá que hacer cambios obligados en el once.

Fran vuelve a casa y Modric, titular

Una de las novedades del once del Real Madrid estarán en el lateral izquierdo, donde Mendy no podrá jugar dejando sitio a Fran García, que se medirá a su ex equipo. Además, lo normal es que Brahim vuelva a hacer de Bellingham, mientras que Luka Modric tiene muchas papeletas de ser titular en el centro del campo tras tres encuentros seguidos siendo suplente.

«He hablado de este tema con él una vez y creo que es suficiente. A un jugador que está acostumbrado a jugar todos los partidos le cuesta más que a otros sentarse en el banquillo. Lo entiendo y lo respeto. Su comportamiento es el de un profesional muy serio que sigue entrenando y luchando para jugar. Es un jugador disponible que puede jugar cualquier partido, incluso el de mañana. Sigue dando en el vestuario lo que aportaba antes cuando lo jugaba todo. Es un jugador muy respetado y un ejemplo de cómo tiene que ser un profesional. Sigue siendo una referencia para la plantilla», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo sobre Modric. La situación del croata no es sencilla.

El Rayo no se quiere meter en un lío

Enfrente estará un Rayo Vallecano necesitado de puntos y victorias, que estrena ante el Real Madrid nuevo entrenador. Y es que tras la destitución de Francisco Rodríguez, el joven Íñigo Pérez, segundo de Andoni Iraola -ex entrenador del Rayo- se hizo cargo del banquillo rayista. Y en la afición hay esperanza e ilusión por ver de nuevo al equipo jugar como el año pasado con el técnico vasco, aunque habrá que esperar para ver si el navarro introduce cambios significativos.

No hay demasiado tiempo para experimentos, ya que la misión principal del nuevo entrenador será dejar atrás la actual racha negativa, con un solo triunfo en los últimos 14 partidos. Además, un triunfo les permitiría empezar a construir su fortaleza como local, ya que solo ha ganado un partido en casa esta temporada -ante el Alavés (2-0), en septiembre-.

En el último partido ante el Mallorca, el Rayo encadenó tres derrotas seguidas, después de un gol in extremis de Vedat Muriqi, otro encuentro en el que no estuvieron demasiado acertados de cara a gol -tres goles en cinco partidos-. También es una asignatura pendiente la solidez atrás, con un rendimiento defensivo muy pobre -dos porterías a cero en ocho encuentros-.

No obstante, los franjirrojos recordarán el partido de la primera vuelta, con un 0-0 que significó el primer tropiezo del Real Madrid en casa este curso. Además, el Rayo ya venció al Real Madrid en Vallecas la temporada pasada (3-2), un espejo en el que mirarse. En esta ocasión, con la bajas muy probable de Pep Chavarría por lesión, mientras el veterano Óscar Trejo apunta a titular, con la duda de si el ariete será Sergio Camello o Raúl de Tomás.

Rayo – Real Madrid: posibles onces