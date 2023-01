Rahm alucina con Bale: «No puedes ser tan bueno en el fútbol y en el golf… no es justo»

Gareth Bale ha dejado de ser noticia en el mundo del fútbol y ahora, tras su retiro de los terrenos de juego, solo se habla de su nueva faceta como golfista. Esta misma semana se conocía que el galés iba a disputar en California su primer torneo como profesional en el circuito americano en la primera semana de febrero en el AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour. Ahora, Jon Rahm ha sido uno de los afortunados de poder disputar unos hoyos al lado del ex del Real Madrid en el Pro-Am del Farmers Insurance Open y el número 1 español no ha dudado en elogiar al futbolista.

«Le dije a Gareth que «no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no me parece justo». No se puede dedicar a una sola cosa y tener tanto talento para el golf. No es justo en absoluto», dijo sobre Bale y su calidad también en este deporte.

"You can't be so good at professional football and golf at the same time. It just doesn't seem fair." – @JonRahmPGA to @GarethBale11 🤣 pic.twitter.com/TcMhDdHjRW — PGA TOUR (@PGATOUR) January 24, 2023

«Se puede decir que ama este deporte, ama el golf y realmente quiere llegar a jugar un poco más, así que espero que en el futuro lo vea más veces en el pro-am», señaló el Rahm. Por otro lado, el golfista español reconoció que Bale no le pidió ningún consejo: «No me ha pedido nada, ni debería, ya es lo suficientemente bueno. Como dije, ser un futbolista profesional no tiene nada que ver con ser tan bueno. Ya es lo suficientemente bueno».

En rueda de prensa en la previa al inicio del Farmers Insurance Golf que se disputará en San Diego este fin de semana, Rahm apuesta por un futuro brillante para el galés en el mundo del golf: «En el momento en el que practique más, mejorará mucho. Es un jugador muy, muy bueno», dijo Rahm sobre la evolución de Gareth Bale como golfista.