La rabieta de Guardiola que confirma su fobia al Real Madrid: «No lo voy a mirar…»

Pep Guardiola volvió a caer derrotado por el Real Madrid en una eliminatoria de Champions League que tuvo, por momentos, muy cerca. El dramatismo fue diferente a aquella noche, también mágica, vivida en el Santiago Bernabéu en mayo de 2022, pero el resultado es el mismo: su Manchester City, dominador y teóricamente favorito, eliminado, y el Madrid, rumbo a la siguiente ronda en Europa. Guardiola analizó lo sucedido tras el partido y dejó una clave por la que se desprende su fobia al equipo merengue.

El técnico del Manchester City preparó a conciencia el partido y, todo hay que decirlo, consiguió ajustar para que su equipo dominara en la segunda parte a un Real Madrid que quedó limitado a la defensa. El encuentro, y el pase a semifinales de la Champions League, estaba en el área madridista, con los blancos con la única opción de resistir las embestidas del City. Sin embargo, aguantaron y, en los penaltis, contra todo pronóstico, acabaron sentenciando a Pep Guardiola y silenciando el Etihad Stadium.

Lo inesperado volvió a suceder en contra del Manchester City de Guardiola y a favor del Real Madrid de Ancelotti. Jugadores como Rudiger, Lunin o Lucas Vázquez se erigieron en héroes de una noche histórica de la que Pep sale tocado. Lo intentó todo y no pudo. Y al contrario que Xavi Hernández la noche anterior con el Barcelona, supo caer y dar mérito a la resistencia del rival.

El desgaste del Real Madrid a Guardiola

Caballeroso esta vez Guardiola, y también sincero, tanto como para deslizar que le ha cogido una especie de fobia al Real Madrid. En una de sus declaraciones post-partido, el técnico del Manchester City fue preguntado por lo que su equipo podía haber hecho mal y por si iba a volver a analizar el encuentro, para ver detalles de lo sucedido. Entonces, Pep sorprendería con sus palabras.

«Sinceramente no me lo voy a mirar –el partido– ni ahora ni estos días. Igual con el tiempo, igual el año que viene cuando nos vuelva a tocar el Madrid, lo miraremos», comentó Guardiola, visiblemente resignado, en unas palabras relevantes y que demuestran la dureza de la derrota. El periodista, Ricardo Sierra de Movistar +, se percató del vaticinio del entrenador del Manchester City y le incitó a describir por qué cree que en la Champions 2025 volverá a encontrarse con el Real Madrid. «Si nos toca, volveremos, pero la verdad es que no lo sé», completó el técnico.

Pep, la suerte y la eliminación

El análisis de Guardiola continuó unos segundos más, hablando del partido, del ataque del Manchester City y de la defensa, heroica, del Real Madrid. «Cuando atacas y consigues tantos córners, porque les hundes.. y después la finura, en los últimos metros. Hoy nos ha faltado marcar y qué le vas a hacer, es fútbol y pasa», analizaba, sin demasiadas ganas, Pep, que como había comentado anteriormente en rueda de prensa, no quiso acompañar de la palabra suerte la victoria del rival. «Johan Cruyff me dijo que la suerte no existe y estoy bastante de acuerdo», dijo.

Guardiola es, como se han encargado de confirmar los que le rodean, un enfermo del fútbol, muy metódico y buscando siempre el truco que decante la balanza del lado de su equipo. El Real Madrid, sin embargo, le ha quitado las ganas de analizar. La derrota fue demasiado dura y Pep no quiere saber nada del equipo madridista al menos hasta el año que viene, donde podrían cruzarse de nuevo en la Champions League en una eliminatoria en el camino por el título. Porque, al fin y al cabo, son, actualmente, los dos mejores equipos de Europa.