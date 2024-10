Vinicius Junior no gana el Balón de Oro 2024. El futbolista brasileño del Real Madrid, máximo favorito al galardón de este año, se queda a las puertas del trofeo más preciado a nivel individual en el fútbol. Será Rodri Hernández, capitán de España, quien gane el Balón de Oro, lo que supondrá todo un hito para el fútbol español. Hacía 64 años que un futbolista español no ganaba este trofeo. Desde Luis Suárez no lo consiguió nadie. Hasta este 2024, que lo gana Rodrigo Hernández.

El vuelco en el Balón de Oro ha sido total. Vinicius era el máximo favorito, pero al final es Rodri Hernández, centrocampista de la selección española y del Manchester City, quien gane el trofeo. Los votantes deciden que el futbolista madrileño gane el Balón de Oro 2024 por delante de jugadores como Vinicius, Bellingham o Carvajal. En realidad, todos los jugadores del Real Madrid eran los máximos favoritos, ya que ganaron la Champions League y la liga española. Además, Carvajal consiguió lo que también ganó Rodri: la Eurocopa.

Así, Rodri Hernández queda encumbrado para siempre en la historia del fútbol al llevarse el Balón de Oro 2024, el segundo Balón de Oro para un futbolista español en toda la historia. La victoria del centrocampista español está rodeada de polémica y supone toda una sorpresa, ya que Vinicius era el gran favorito y todo indicaba a que sería él quien se llevaba el trofeo.

Las razones por las que Vinicius no gana el Balón de Oro

Vinicius se queda sin Balón de Oro por el voto de 100 periodistas que representan a los 100 países más importantes del ranking FIFA, es decir, los 100 países mejor situados en ese ranking. Estas son las personas que eligen al ganador del Balón de Oro y las que han decidido, con sus votos, al triunfador del trofeo.

Sumando todos los votos, a falta de la lista oficial una vez se celebre la gala, el primero en la lista es Rodri Hernández, presumiblemente seguido por Vinicius.

Los motivos para que Vinicius se quede sin Balón de Oro

Los votos de cada periodista se reparten de la siguiente manera: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1. Es decir, el futbolista en el primer lugar de la lista de cada votación, se lleva 15 puntos. El siguiente 12. El tercero 10. Y así sucesivamente. Sumando todos ellos, el ganador del Balón de Oro es Rodri Hernández y no Vinicius.

Cambio de criterio en el Balón de Oro

En esta edición de Balón de Oro, trofeo en el que entró la UEFA en su organización, el jurado del Balón de Oro está compuesto por los periodistas de los 100 primeros países del ranking FIFA, los que emitirán su voto de cara al galardón. Tenía el objetivo, según anunciaron los propios organizadores, de ganar fiabilidad y legitimidad para el premio.

Los criterios para elegir al ganador del Balón de Oro son tres. Uno es el rendimiento individual del futbolista, «especialmente aquellos momentos decisivos y de carácter impresionante». El segundo son los logros colectivos conseguidos por ese jugador. Y el tercero el «fair play», añadiendo que se premia «el comportamiento ético y deportividad».