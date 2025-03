¿Por qué no juega Bellingham en el partido de Champions League contra el Atlético de Madrid?

La espera ha llegado a su fin. Los octavos de final de la UEFA Champions League ya están aquí y los mejores equipos de Europa se miden frente a frente para intentar llegar a Múnich, sede de la final en la 2024-2025, en la competición más importante del mundo a nivel de clubes. La diosa fortuna quiso que Real Madrid y Atlético de Madrid se encontraran en el primer escalón del cuadro final de la competición, en un duelo de poder a poder que se solventará el próximo 12 de marzo en el partido de vuelta del Metropolitano. No obstante, el club blanco, durante este 4 de marzo, a partir de las 21:00 horas, gozará de una muy buena oportunidad para poder, por un lado, dar una alegría a sus aficionados y, por otro, lograr una buena renta de cara al segundo choque de la eliminatoria. Eso sí, lo deberá de hacer sin una de sus principales estrellas, Jude Bellingham, que no podrá disputar la ida de Champions por acumulación de tarjetas amarillas.

