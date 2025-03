Al Khelaifi no quiere ver ni en pintura al Real Madrid en una futura final de Champions: «Prefiero a…»

Nasser al Khelaifi ha confesado el temor que le genera la posibilidad de verse las caras ante el Real Madrid en una futura final de Champions League . Y es que el presidente del PSG valoró esta opción en una entrevista que ha concedido recientemente a los medios alemanes ‘Welt am Sonntag’ y ‘Bild’.

Sin embargo, ese enfrentamiento entre parisinos y madridistas en una final no ocurrirá en esta edición de la máxima competición continental. Y es que ambos equipos quedaron englobados en el mismo lado del cuadro, por lo que como máximo podrían encontrarse en semifinales si tanto PSG como Real Madrid logran avanzar hasta esa ronda.

Sobre el cruce de octavos de final ante el Liverpool, el mandatario catarí tuvo palabras de elogio a la gran campaña que están protagonizando los pupilos de Arne Slot tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones: «El Liverpool ha estado fantástico esta temporada. Esperábamos quedar eliminados tras sumar sólo cuatro puntos en nuestros tres primeros partidos de la fase de grupos. Pero entonces nuestro joven, talentoso y renovado equipo se recompuso, reforzó su cohesión y luchar con determinación».

Asimismo, al ser preguntado sobre si prefiere una final entre Djokovic y Zverev en un Grand Slam o verse mejor las caras contra el Real Madrid en la final de la Champions, Al Khelaifi no tuvo ninguna duda sobre su preferencia. «Tengo claro que prefiero el fútbol. Preferiblemente el PSG contra el Bayern en la final el 31 de mayo en Múnich, dejó claro el dirigente del club parisino.

Han pasado ya 14 años desde que el PSG fuese adquirido por el fondo de inversiones Qatar Sports Investment. El crecimiento meteórico de la entidad parisina no se podría haber explicado sin el apoyo financiero qatarí, que cambió la historia del club por completo. Desde entonces, los mejores jugadores del mundo han pasado por la capital francesa, los éxitos a nivel nacional se han multiplicado, aunque el objetivo final, la Champions, sigue sin lograrse.

El Paris Saint-Germain vive actualmente su mejor momento de la mano de Luis Enrique. El técnico español ha traído el equilibrio perfecto a un equipo sin tantas estrellas, pero con mucho juego. En Francia se ilusionan con el ex entrenador del Barcelona de cara a una posible conquista de la Liga de Campeones, una posibilidad lejana que podría ser más factible que nunca.

Luis Enrique avisa al Liverpool: «No especularemos»

El entrenador del PSG atendió a los medios de comunicación después de aplastar por 4-0 al Lille. El asturiano afirmó que «no hay miedo» antes de medirse al Liverpool: «Nunca he visto ningún equipo jugar al fútbol con miedo, ni este PSG ni el anterior… Con miedo no juega ningún jugador. El miedo es una palabra que un futbolista profesional no tiene. Luego salen mejor o peor las cosas. No creo que haya ningún jugador con miedo. No comparto esa opinión».

Por otro lado, Luis Enrique aseguró que «conoce muy bien» al Liverpool de Arne Slot: «Es cierto que ahora lo conozco mucho mejor. Es el equipo más en forma de Europa, no solo en juego, sino en resultados. Es uno de los mejores partidos que se puede ver. Podría ser perfectamente una final de Champions, desgraciadamente no lo será. Vamos a intentar ser mejores que ellos».