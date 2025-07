¿Por qué Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante la Juventus en el Mundial de Clubes?

El Real Madrid disputa este martes los octavos de final del Mundial de Clubes contra la Juventus (21:00 horas) en el Hard Rock Stadium de Miami y lo hará sin Kylian Mbappé. El delantero francés se sentará en el banquillo madridista por primera vez en el torneo, pero no será titular de momento. Se espera que pueda tener sus primeros minutos durante el transcurso del encuentro.

Durante los primeros días del Mundial de Clubes, Kylian Mbappé estuvo ingresado a causa de un cuadro agudo de gastroenteritis. Por esta razón, el atacante del Real Madrid no pudo participar con el equipo en ninguno de los tres partidos que los blancos disputaron durante la fase de grupos. Ni siquiera estuvo en el banquillo.

Mbappé no estuvo presente en el empate contra el Al-Hilal en el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Y tampoco estuvo presente en las victorias ante Pachuca y Salzburgo que confirmaron la presencia de los de Xabi Alonso en octavos de final como primeros de grupos.

En este caso, Mbappé sí ha entrado en la convocatoria del técnico tolosarra para medirse a la Juventus en el duelo de octavos de final del Mundial de Clubes. Pero no es titular. El delantero francés todavía no está al 100% después de superar su enfermedad, y es por ello que Xabi Alonso quiere incluirlo en el once poco a poco.

Debido a este motivo, Mbappé es suplente este martes contra la Juventus y no jugará de inicio ante los italianos. Se sentará en el banquillo por primera vez en el torneo y esperará para poder disfrutar de sus primeros minutos con el equipo a las órdenes de Xabi Alonso.

La alineación del Real Madrid contra la Juventus para disputar los octavos de final del Mundial de Clubes es la misma por la que apostó Xabi Alonso en la victoria contra el Salzburgo perteneciente a la tercera jornada de la fase de grupos. Por lo tanto, salvo sorpresa, Rodrygo repite en el banquillo por tercer encuentro consecutivo y Mbappé, que se estrena en una convocatoria, también arranca como suplente.

Por lo tanto, en la alineación del Real Madrid para el encuentro contra la Juventus tiene en la portería a Courtois. En el lateral derecho, de carrilero, forma Trent Alexander-Arnold, mientras que por la izquierda actúa Fran García. En el centro repiten tres centrales: Huijsen, Rüdiger y Tchouaméni.

En el centro del campo, Xabi Alonso se decanta por Valverde, Bellingham y Arda Güler, mientras que la delantera es cosa de Vinicius y Gonzalo. Rodrygo vuelve a ser suplente, mientras que se espera que en el segundo tiempo Mbappé tenga minutos.

Alineación del Real Madrid

Esta es la alineación del Real Madrid para el encuentro contra la Juventus: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius y Gonzalo.