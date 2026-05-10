¿Por qué aparece la bandera de Europa en el marcador del Clásico Barcelona – Real Madrid?

En el marcador del partido entre Barcelona y Real Madrid, el Clásico que se juega este domingo en el Camp Nou, aparece la bandera de Europa. Durante todo el encuentro, la realización televisiva de la Liga de Tebas colocó el símbolo de Europa junto al marcador del partido, que incluye el resultado del duelo y el tiempo de juego.

La bandera de Europa aparece así en la realización televisiva del Clásico entre Barcelona y Real Madrid otro año más, ya que la temporada pasada se hizo lo mismo. Esta iniciativa de la Liga se hace en todos los partidos de la 35ª jornada y es lo mismo que ya pasó el año pasado.

En concreto, la bandera de Europa aparece en el marcador del Clásico que juegan Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou por una iniciativa de la Liga, que se sumó al Día de Europa -que se conmemoró este sábado, 9 de mayo- justo también este 2026 en el que se cumple el 40ª aniversario de la entrada de España a la Unión Europea.

La Liga incorpora la bandera de la Unión Europea como elemento gráfico junto a los marcadores. Asimismo, «se impulsará el uso de brazaletes con la bandera de la Unión Europea por parte de los capitanes de los clubes en los encuentros de la jornada», anunció la Liga.

«Estas acciones se enmarcan en la iniciativa El Deporte con Europa, impulsada por instituciones clave como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, European Leagues o el CSD, y que adquieren este año un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE», añade la Liga en su anuncio de explicación de estas iniciativas.

Así, el motivo por el que aparezca una bandera de Europa al lado del marcador del Clásico de Liga es para celebrar ese día que se conmemoró este 9 de mayo. El organismo que dirige Javier Tebas explica que así «contribuye a amplificar los valores que representa el proyecto europeo, como la convivencia, el respeto y la diversidad, a través del alcance global del fútbol profesional, conectando con millones de aficionados tanto en España como a nivel internacional».

La bandera europea no es algo exclusivo del duelo entre Barcelona y Real Madrid, sino que aparece en todos los encuentros de Primera y Segunda División. Así, en todos los partidos que organiza la Liga aparece esta bandera de Europa, de Primera y de Segunda.