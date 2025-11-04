Puro fútbol: así sonó el ‘You’ll Never Walk Alone’ en Anfield

Anfield volvió a vivir un momento lleno de mística cuando sonó el You’ll Never Walk Alone en los prolegómenos del encuentro que enfrentó a Liverpool y Real Madrid en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. The Kop, una de las gradas más míticas del fútbol mundial, volvió a ser una exhibición durante este himno oficioso del conjunto inglés.

El Real Madrid llega a este duelo tras haber sumado nueve puntos de nueve posibles. Los blancos han ganado al Olympique de Marsella, al Kairat y a la Juventus en las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions, lo que les permite estar muy cerca de, como mínimo, confirmar la clasificación entre los 24 primeros. Una victoria en Anfield contra el Liverpool los dejaría con 12 puntos y muy bien posicionados.

Hay que recordar que el Real Madrid ya jugó en este escenario la pasada temporada, cuando perdió 2-0 en un duelo en el que fue muy inferior a un conjunto inglés que en ese momento era el equipo más en forma del continente.