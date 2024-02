El problema central crece en el Real Madrid

El problema central sigue creciendo en el Real Madrid. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti podría afrontar su duelo contra el Girona sin sus cuatro defensas centrales. Nacho no se ha entrenado este miércoles y Rüdiger ha realizado carrera en solitario. Ambos son duda y el problema central para los blancos es bastante serio.

El Real Madrid podría afrontar el duelo del sábado en el Santiago Bernabéu sin sus cuatro defensas centrales. Hay que recordar que Militao se rompió el cruzado a principios de temporada y Alaba sufrió la misma lesión a mitad del mes de diciembre. Ahora, las dudas de Rüdiger y Nacho para el importante partido del sábado dejan en vilo la defensa madridista.

Frente al Atlético de Madrid, el Real Madrid ya tuvo que afrontar el partido con una pareja de centrales inédita formada por Nacho y Carvajal. Salió bien hasta que Marcos Llorente empató el derbi madrileño en el último minuto de partido. Ahora, contra el Girona, Carvajal podría terminar formando pareja en el centro de la defensa con Tchouaméni, que vuelve tras sanción. Otra pareja totalmente inédita y que hace meses hubiese sido impensable en un partido importante.

Lo que el Real Madrid tiene claro es que no va a forzar con Antonio Rüdiger. El central alemán sufrió un duro golpe contra el Getafe y este miércoles ha realizado carrera continúa sobre el césped de Valdebebas. La entidad madridista transmite que es duda razonable para el sábado. Si no está al 100% no jugará y su lugar lo ocupará un Tchouaméni que ya jugado en esa posición.

Nacho aumenta el peligro central

El problema más serio llega cuando este mismo miércoles, Nacho Fernández no se entrenó junto a sus compañeros por una sobrecarga en su pierna. También es duda para el sábado y su baja dejaría a los blancos sin centrales sanos de la primera plantilla. Dani Carvajal tendría que repetir en esa posición y el problema central se confirmaría como grave en un partido crucial.

Nade podía prever, con la ida de los octavos de final de la Champions League el martes que viene, que el Real Madrid tendría a estas alturas de la temporada a sus cuatro centrales de la primera plantilla lesionados. Ancelotti tendrá que tirar de la cantera (Edgar o Asencio en el Castilla, o Joan o Jacobo en el Juvenil A) para completar la convocatoria si no llegan Nacho y Rüdiger.

Y es que el partido del Real Madrid frente al Girona de este sábado en el Santiago Bernabéu se antoja fundamental. Los blancos pueden dar un golpe a la Liga casi definitivo después de su tropiezo en el derbi. El cuadro catalán también empató la pasada jornada y llegan a Madrid como segundo clasificado, convertido en el equipo revelación y a dos puntos del liderato.

Si el Real Madrid gana este sábado dejaría al Girona a cinco puntos. Un golpe importante, con el golaverage ganado, a un equipo que queramos o no está luchando la Liga contra los grandes. Por otro lado, los de Ancelotti ya le sacan ocho puntos al Barcelona y diez al Atlético de Madrid. Un pinchazo, en cambio, dejaría la Liga más abierta que nunca.

Vinicius tampoco entrenó

El Real Madrid volvió a los entrenamientos este miércoles sobre el césped de Valdebabas tras una jornada de descanso y las ausencias más destacable fueron las de Vinicius y Nacho. El brasileño y el central español no se entrenaron junto a sus compañeros.

Vinicius no entrenó junto al grupo y lo hizo en el interior de las instalaciones. El atacante brasileño, tras perderse el duelo del pasado domingo contra el Atlético de Madrid a última hora por un problema en sus cervicales, tiene muy complicado estar ante el Girona. Habrá que esperar a ver como evoluciona en los dos entrenamientos que le quedan a los blancos esta semana. Abandonó la Ciudad Real Madrid cuando el entrenamiento aún no había finalizado.

La plantilla del Real Madrid inició la sesión en el gimnasio. A continuación, llevó a cabo sobre el césped ejercicios de circulación de balón y de posesión. Posteriormente, los jugadores disputaron varios partidos en un campo de dimensiones reducidas y finalizaron con series de carrera. Courtois, Militao y Alaba siguen con sus procesos de recuperación.