Las primeras pruebas no aprecian lesión de Militao y podría llegar al Mallorca

Los servicios médicos del Real Madrid han tenido una tarde de miércoles ajetreada. A pesar de que los hombres de Carlo Ancelotti han tenido jornada de descanso, esto no ha evitado que Benzema y Militao se hayan sometido a pruebas médicas. Con el francés han descartado una lesión grave en la rodilla, mientras que las primeras exploraciones del brasileño no aprecian lesión.

La ecografía a la que ha sido sometido Militao no ha apreciado que haya una lesión. No obstante, en la jornada del jueves el brasileño se realizará una resonancia para confirmar si finalmente no tiene nada en la pierna izquierda o, por el contrario, sí hay una pequeña dolencia que deba ser tratada.

Si la resonancia coincide con la ecografía, Militao no tendrá lesión y podría estar en el duelo que medirá a Real Madrid y Mallorca el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. No obstante, también podría descansar pensando en lo que le viene por delante a los de Ancelotti. Y es que, el miércoles reciben al Leipzig en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions y el domingo se miden al Atlético de Madrid en el Metropolitano.