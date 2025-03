La primera entrevista de Mbappé en España: «El Real Madrid tiene un aura que nadie tiene»

Kylian Mbappé dará su primera entrevista en España el próximo domingo. Desde su llegada al Real Madrid el pasado verano, son innumerables las veces en las que el delantero francés ha pasado por la zona mixta del Santiago Bernabéu o por los escenarios fuera de casa donde ha jugado el equipo blanco. Pero nunca se había sentado en una entrevista en condiciones. Ahora, el atacante madridista se sincera antes de afrontar el momento más decisivo de la temporada.

«Únicamente lo que quería es jugar aquí en el Bernabéu con la camiseta y con toda la gente que dice mi nombre, marcar goles, ser feliz… Empecé como fan de Zidane con Los Galácticos. Es el mejor club del mundo. Tienen un aura que los otros no tienen», comienza Mbappé en el avance de esta entrevista.

Mbappé estará el próximo domingo junto a Ana Pastor en el programa El Objetivo de La Sexta. Una entrevista que ambos grabaron en el Santiago Bernabéu y que el pasado domingo salió publicado un adelanto.

«Tenía este sueño que después fue un objetivo. Y ahora es una realidad. Yo sé que mi madre hace muchas cosas importantes para mí. Como mi padre. Los dos han sido muy importantes para mí. Los dos han sido muy importantes para mi camino y para llegar aquí a realizar mi sueño», valora Mbappé en esta entrevista.

El delantero madridista se sincera: «Antes de ser futbolista soy un hombre normal. Que vive en la vida, que ve las cosas que pasan, que tiene las cosas que le gusta, que le da pena, que se enfada y que al final doy mi opinión con los valores que tengo y que pienso que son buenos para mí y para el mundo».

«Quiero ganar copas, quiero ganar la Liga, la Champions… y todas las cosas que pueda ganar con el Madrid. Soy un francés, no soy español, y la gente me ayuda siempre. Puedo sentir el cariño de la gente aquí en Madrid y en España cuando viajamos fuera de casa. Eso es una cosa muy buena. Pienso que soy un chico que se ve mi cara cuando estoy feliz o no. Y ahora soy feliz. Muy feliz», culmina el atacante francés.