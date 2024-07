La Premier viene a por Fran García

Como ya hemos contado en varias ocasiones, la posición que más rumores generará en el Real Madrid durante este verano será el lateral izquierdo. En estos momentos, el conjunto blanco sigue contando con Mendy, intocable para Ancelotti, y Fran García. Ambos tienen contrato en vigor, aunque ninguno de los dos, especialmente el segundo, tiene su futuro asegurado en la entidad madridista. De hecho, Fran García ha despertado el interés de varios clubes, especialmente de la Premier League.

Varios son los clubes ingleses que se han fijado en el canterano madridista, aunque por encima de todos destaca el Bournemouth, cuyo entrenador es Andoni Iraola. El técnico vasco conoce a la perfección a Fran García, al que ya tuvo cuando era técnico del Rayo Vallecano y donde mostró su mejor nivel. Sus prestaciones fueron tan altas que provocaron que el Real Madrid le recomprase.

La situación de Fran García en el Real Madrid es complicada. La entidad blanca ha llegado a un acuerdo con Davies para reforzar el lateral izquierdo, tal y como contó Eduardo Inda, aunque todavía debe negociar con el Bayern, que tiene claro que no permitirá que el canadiense se vaya dentro de un año libre, por lo que le venderá en este mercado. No obstante, si como parece el defensa zurdo termina aterrizando en el Santiago Bernabéu, la entidad madridista debe dar salida a uno de los dos laterales izquierdos, siendo el español el que más opciones tiene de hacer las maletas.

Fran García llegó al Real Madrid el pasado verano a cambio de cinco millones de euros. En este curso en la entidad madridista ha ido de más a menos. Comenzó jugando por la lesión de Mendy, pero cuando el francés empezó a coger ritmo sus minutos se redujeron notablemente. El curso lo finalizó con 31 partidos disputados, donde hizo un gol y repartió seis asistencias.

Carlo Ancelotti ha demostrado que no confía en él en partidos importantes, por lo que lo mejor para la carrera de un jugador que tiene 24 años es buscar acomodo en un club donde pueda gozar de los minutos que no va a tener en el Real Madrid. El Bournemouth es uno de los equipos que le pretenden, aunque no es el único.

La situación del lateral izquierdo

Con Fran García siendo el que más opciones tiene de hacer las maletas este verano, y el Bournemouth de la Premier interesado en él, y Davies con posibilidades reales de llegar al conjunto blanco, la entidad madridista se centra en el futuro de Mendy. El francés es un jugador muy importante para Ancelotti. Acaba contrato en 2025 y el club sigue sin llegar a un acuerdo con él para renovar. No obstante, parece complicado que salga este verano.

Por otro lado, el plan del Real Madrid con Miguel Gutiérrez es tener paciencia. No queda otra. Esperan y actuar cuando lo estimen oportuno o cuando las circunstancias les obliguen a ello si un club llama a la puerta del lateral izquierdo con una oferta interesan para el madrileño.

Si esto sucede, el Real Madrid deberá decidir si le compra por ocho millones de euros o si deja que un equipo llegue a un acuerdo con el Girona, lo que permitiría a los madridistas ingresarse 17,5. Es decir, sumando los cinco que ya han ganado, terminarían obteniendo por un canterano 22,5 kilos.

No obstante, si no hay oferta que satisfaga, tal y como paso el pasado mes de enero, el Real Madrid vería con muy buenos ojos que Miguel Gutiérrez continuase una temporada más en el Girona, donde jugaría Champions, para seguir creciendo. En el verano de 2025 retornarlo al Bernabéu costaría nueve millones de euros.