Pochettino, despido seguro si no elimina al Madrid

La eliminatoria de Champions entre el París Saint-Germain y el Real Madrid marcará la temporada de ambos equipos. Los dos conjuntos se juegan mucho en estos octavos de final, pero si hay alguien que depende de lo que suceda en el cruce es Mauricio Pochettino. El entrenador argentino se juega su crédito en el banquillo y no es para menos. Tiene equipo para salir campeón y caer sería un auténtico fracaso para el club-Estado. Así lo reveló Eduardo Inda en su visita semanal al Chiringuito de Jugones.

En su sección de exclusivas, el director de OKDIARIO fue claro: «En el PSG nadie confía en el entrenador. Llega a esta eliminatoria desahuciado y sabe que se irá en junio. Por otra parte, si pierde esta eliminatoria podrían echarle en marzo».

El sorteo de la Champions fue caprichoso y citó en octavos a dos de los mejores equipos de Europa. El rey de la competición, al que nunca se puede dar por muerto, se mide a un aspirante cuyo único objetivo del curso se centra en proclamarse campeón continental el próximo 28 de mayo. Por ello, el cargo de Pochettino está en juego.

Al-Khelaifi y Leonardo han logrado juntar a grandes estrellas de la talla de Neymar, Mbappé, Messi o Ramos en el mismo equipo, por lo que no existe otra posibilidad en el Parque de los Príncipes que no sea ganar la Champions. Ya sería un fracaso no ganarla, pero mayor aún el hecho de caer en octavos de final, independientemente de que el rival que haya enfrente sea el Real Madrid. Por ello, de quedar apeados a las primeras de cambio, Pochettino tendría asegurado su despido.

Ya terminó tocado la pasada temporada, a pesar de que había llegado a mitad del curso. El argentino cogió las riendas de un equipo con grandes jugadores a los que no se les estaba sacando el rendimiento esperado y consiguió enderezar la situación y guiarlo a semifinales de Champions, pero en Liga acabaron por detrás del Lille. Por ello, se consideró que había fracasado y su labor en el cargo empezó a cuestionarse.

En la actual, el equipo francés lidera con autoridad la Ligue 1 desde su comienzo, pero ha sido la eliminación copera la que ha vuelto a poner en cuestión al técnico. Tampoco ha ayudado el hecho de que acabaran segundos en la fase de grupos de la Champions, por detrás del City, lo que les ha llevado a cruzarse con el Real Madrid.

Zidane, en la recámara

Además de las dudas que ha dejado Pochettino en estos meses, su continuidad a partir del año que viene en el banquillo se ha visto condicionada también por la disponibilidad de Zinedine Zidane. El objetivo claro del PSG es ser campeón de Europa y, si hay alguien que sabe de eso, es el ex entrenador del Real Madrid, que logró tres de forma consecutiva.

Desde que se marchó del Santiago Bernabéu el pasado verano, no han sido pocos los equipos que se han interesado en el francés. Pero es el PSG quien más cerca está de conseguir firmarle de cara a la próxima campaña. De hecho, el entrenador ya trabaja en la sombra para Al-Khelaifi y Leonardo. Y, en función de lo que pase ante el Real Madrid, su llegada podría quedar aún más clara.