Al Khelaifi visitó a los jugadores del PSG y se abrazó con Mbappé antes del entrenamiento

Una de las imágenes del último entrenamiento del PSG antes de medirse al Real Madrid en la Champions League estuvo protagonizada por Nasser Al Khelaifi, que visitó a los jugadores parisinos en la sesión para darles ánimos antes del partido que se disputa este miércoles en el Parque de los Príncipes.

El presidente de la entidad francesa saludó a los jugadores. Muchas miradas estaban puestas en su encuentro con un Kylian Mbappé, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su negativa a renovar. Mandatario y delantero se dieron un abrazo que se llevó todos los flashes de los medios de comunicación presentes en la ciudad deportiva del PSG.

En la sesión dirigida por Mauricio Pochettino estuvo presente un Neymar, que parece completamente recuperado para el partido contra el Real Madrid. En las manos del preparador argentino estará decidir si es titular o no. El que no estará a las órdenes del técnico será Sergio Ramos. El central andaluz no formó parte del entrenamiento, ya que aún no se ha recuperado de su última lesión.