Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, desveló que Sergio Ramos viajará con el grupo a Madrid, a pesar de estar de baja para el choque del miércoles frente al Real Madrid. Además, el argentino dejó como una posibilidad abierta la alineación de Ángel di María en detrimento del brasileño Neymar en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions.

«Sergio nos pidió viajar, le gustaría viajar, es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, 17 años de capitán y ganó tanto allí. Está claro que le gustaría volver y nos pidió poder viajar y asistir al partido», declaró el técnico..

Tal y como contó OKDIARIO, el mensaje que Sergio Ramos siempre ha trasladado a su círculo más íntimo en los últimos días es que no se quería perder el encuentro contra el Real Madrid. Este es sin duda un partido muy especial para el ex capitán madridista, que ya tuvo que ver desde el palco del Parque de los Príncipes el duelo de ida al estar convaleciente. No obstante, tras estas palabras, se confirma que sí podrá viajar a la capital de España, aunque no jugará.

Pochettino, quien diseñó un gran planteamiento en la ida con un tridente de ataque formado por Mbappé-Messi-Di María, estudia repetir este esquema ofensivo, siempre que el francés pueda jugar. Kylian ha recibido un golpe en el entrenamiento previo a viajar a Madrid y en estos momentos es seria duda.

«Los esfuerzos ahí estuvieron por parte de Kylian, de Leo y por supuesto de Ángel y veremos si Ney va a participar el miércoles. Ney también puede hacer los esfuerzos que demande el equipo en la fase de cuando el equipo no tiene el balón», incidió en una entrevista concedida a EFE.

Para el miércoles, Pochettino dijo que no ve más favorito a un club que a otro más allá de «la pequeña ventaja del partido de ida» y avanzó que prepara «un plan estratégico diferente al de hace tres semanas». «Esperamos que ese plan pueda dar el efecto que pensamos», señaló.