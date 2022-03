Ceferin coloca a su árbitro de confianza para el Real Madrid – PSG

La designación por parte de la UEFA de Danny Makkelie para dirigir el Real Madrid – París Saint Germain levanta ciertas suspicacias. Los blancos se juegan en el Santiago Bernabéu su continuidad en la Champions League, con un resultado a priori remontable (0-1), pero la elección del colegiado holandés, al que muchos consideran el protegido de Aleksander Ceferin, ha suscitado cierto recelo. Con varias polémicas en su historial, Makkelie ha sido elegido en partidos especialmente trascendentales para los intereses del organismo que preside el esloveno y ha esquivado la nevera pese a errores de peso.

Para muchos, Makkelie es el árbitro de confianza de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. El holandés ha dirigido partidos especialmente sensibles para los intereses del máximo organismo del fútbol europeo y, pese a que en su historial hay errores garrafales, siempre ha estado bien considerado. Uno de los errores de bulto en la hoja de servicios de Makkelie fue el gol anulado a Cristiano Ronaldo en el Serbia – Portugal de la fase de grupos del Mundial, aunque el esférico traspasó la línea. Su decisión generó un monumental cabreo en el delantero, que terminó quitándose el brazalete de capitán y tirándolo al suelo.

Posteriormente, el colegiado tuvo que disculparse con la selección lusa, reconociendo su craso error y que terminó condenando a Portugal a la repesca para el Mundial. Su asistente sí fue señalado, quedándose fuera de la Eurocopa, pero Makkelie, en cambio, dirigió cuatro partidos del torneo, uno de ellos, la semifinal entre Inglaterra y Dinamarca, elección de nuevo llamativa.

En situaciones de ‘urgencia’

Con Inglaterra de anfitriona, a la UEFA le convenía que ésta estuviera en la final, con mucho más caché que Dinamarca. El holandés se encargó de dirigir el duelo de The Three Lions con los daneses, tomando una decisión muy polémica que decidió el pase a la final. En la prórroga, Makkelie señaló penalti sobre Raheem Sterling sin dudarlo y pese a no estar en una posición adecuada para ver bien la acción. Dinamarca protestó la jugada porque no hubo contacto con el jugador y, además, en ese momento había dos balones sobre el campo, pero el penalti contó con la ratificación del VAR. Harry Kane falló pero marcó en el rechace, un gol que dio el billete a la final a los ingleses.

También la UEFA recurrió de urgencia a Danny Makkelie en otro momento sensible. El holandés se encargó de dirigir el partido entre el PSG y el Instambul Basaksehir que había sido suspendido después de que el colegiado rumano Sebastian Coltescu se dirigiera con el término de «negro» para identificar al ex internacional camerunés Pierre Achille Webo. Esa misma noche, Ceferin recurrió a Makkelie para que dirigiera al día siguiente el encuentro. El árbitro holandés se unió a los jugadores arrodillándose en el campo para protestar contra el racismo, una imagen que sirvió para limpiar la imagen de la UEFA.

Además, Makkelie también se encargó de dirigir el encuentro entre el Real Madrid y el Chelsea en el momento en el que los ánimos estaban muy calientes, después de que el club blanco presentara su proyecto de crear una Superliga.