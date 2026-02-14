«Le iremos metiendo poco a poco, pero es la apuesta», aseguran en Valdebebas cuando se pregunta por la situación de Trent Alexander-Arnold. El plan del Real Madrid y, en especial, de Arbeloa, es ir dando entrada al inglés poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Nadie quiere correr el más mínimo riesgo, ya que todas las partes son plenamente conscientes de que un nuevo varapalo en forma de lesión sería un contratiempo muy severo para el británico.

Con esta situación, la idea es que Trent poco a poco vaya teniendo minutos. De una manera muy medida, puesto que no se puede romper de nuevo. Por lo tanto, el plan es que en los próximos encuentros vaya teniendo cada vez más peso dentro del equipo, en el lateral derecho, pero siempre sin correr el más mínimo riesgo. Ante la Real Sociedad apunta a titular.

Hay que recordar que Trent ya ha sufrido dos lesiones musculares importantes desde que es jugador del Real Madrid. La primera en el mes de septiembre contra el Olympique de Marsella, lo que le tuvo dos meses en la enfermería. Después, se volvió a romper el 3 de diciembre contra el Athletic y no regresó hasta el pasado fin de semana. En conclusión, se ha perdido 21 partidos por lesión desde que fichó por la entidad madridista. Y esto es, justamente, lo que quieren evitar.

Arbeloa es el primero que espera poder empezar a contar con Trent con normalidad. Desea que el inglés alcance la regularidad que se le ha negado desde que llegó al Real Madrid, ya que su papel dentro del once titular del salmantino debe ser importante. Con Carvajal lidiando con un físico dañado tras la grave lesión que sufrió la temporada pasada frente al Villarreal, el británico debe ser el dueño del lateral derecho para evitar que jugadores como Valverde deban activar el estado de emergencia jugando en esa posición.

La apuesta es Trent

Por otro lado, en el Real Madrid nadie duda de que Trent será importante a la larga, aunque la preocupación en estos momentos es considerable, puesto que no ha sido capaz de demostrar su mejor nivel y, cuando ha estado cerca de enseñarlo, como pasó contra el Athletic en San Mamés, se lesionó.

«Le fichamos para seis años, hay que tener paciencia, pero la realidad es que no ha caído de pie», aseguran desde el seno del club blanco, donde son plenamente conscientes de que la adaptación de Trent está llevando más tiempo del deseado. Sin embargo, nadie duda de que, con el paso de los meses, poco a poco irá subiendo el nivel. Solo necesita tiempo, creen los que mandan en el club y los que apostaron por su fichaje.