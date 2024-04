Pep Guardiola repite excusa: «Estamos muy cansados»

Pep Guardiola repite excusa y vuelve a defender que su Manchester City «está muy cansado» y que llegan muy justos al partido de vuelta de cuartos de Champions ante el Real Madrid, encuentro que se jugará el próximo miércoles en el Etihad. «Tenemos un problema: estamos muy cansados», explicó el técnico español en la rueda de prensa previa al encuentro de Premier de este sábado ante el Luton.

Guardiola lleva semanas quejándose del calendario, del cansancio, de los lesionados y de todo lo que rodea al tramo más relevante de la temporada. El catalán no para de repetir las complicaciones a las que se enfrenta un Manchester City que a la vez que disputa los cuartos de Champions League ante el Real Madrid también se juega la Premier, en la que están terceros a un punto de Arsenal y Liverpool.

«Tenemos un problema muy grande. Tengo la sensación de que hemos estado muy cansados en los últimos partidos. Mañana (por este sábado) decidiremos qué tenemos que hacer», comentó Guardiola. El catalán confirmó que Ederson ya está disponible para volver a ser el portero titular del City, aunque no asegura que vaya a jugar este sábado: «Ederson es la primera opción. Estaba listo para jugar contra el Madrid y mañana. Y el próximo partido ya veremos. Tomamos la decisión por muchas razones».

La gran duda del compromiso (en principio sencillo) ante el Luton en el Etihad de este sábado es Rodrigo. Guardiola medita darle descanso ante la enorme cantidad de minutos que acumula. «Mira nuestros partidos y te darás cuenta. Es muy simple. Es muy importante por la calidad que nos da, pero si un jugador no quiere jugar, no jugará», expresó el técnico del City sobre el jugador español, al que se le vio cansado en el partido en el Bernabéu.

Pep Guardiola también lanzó un ‘palo’ a cómo la concentración de Inglaterra hace dos semanas dejó tocado a su equipo: «También tengo que dar descanso a los centrales, pero en los amistosos de Inglaterra, John Stones y Kyle Walker se lesionaron y no han podido descansar».

Guardiola se centra en la Premier

Con la Premier muy abierta, Guardiola expresó que tienen que «centrarse» en la liga inglesa porque «llevamos 11 meses luchando por el título», aunque es consciente que su temporada se examinará más el miércoles ante el Real Madrid.

Varias preguntas al técnico español fueron por Haaland, el delantero al que en el Bernabéu le secó siempre con éxito Rüdiger. «Haaland es un jugador joven, tiene márgenes para mejorar, pero mejorar es más una cuestión del equipo que de él. ¿No estuvo involucrado? Marcamos tres goles, pero él tenía dos centrales cerca… y no es fácil», argumentó Guardiola sobre el discreto partido del delantero noruego en el Santiago Bernabéu.

Que no estuviera bien en Madrid no significa que Guardiola vaya a dejar de contar con Haaland, todo lo contrario: «Necesita jugar más minutos, aprender de lo que tienes que hacer. Pero el objetivo no es el Balón de Oro, el objetivo es ganar trofeos y lo logró. ¿Habríamos ganado cinco trofeos el año pasado sin él? No hay opciones. No se trata de Erling ni de ningún otro jugador. Hasta que te retires, siempre puedes ser mejor».

Además, sobre Foden, autor de un gol en el Bernabéu, donde acabó con una molestia física, Guardiola no quiso dar detalles sobre si estará disponible para la vuelta de Champions e incluso ya este sábado. «No hablé con los médicos», se limitó a decir el entrenador del Manchester City.