Paco Buyo vuelve a hacer un alarde de madridismo para defender a Benzema

La victoria del Real Madrid ante el Getafe contó con varias novedades con respecto a lo visto durante el resto de la temporada. La más destacada, pese a sumar un triunfo que acerca a los blancos a la conquista de la Liga, fue la actuación más gris de lo habitual de Karim Benzema, que se marchó sin anotar en posición legal –sí lo hizo en fuera de juego– y frustrado al descanso, hasta el punto de producir involuntariamente un malentendido que no dudó en criticar una figura histórica del conjunto blanco, Paco Buyo.

El que fuera portero del Real Madrid en la década de los 90 utilizó su perfil en las redes sociales para comentar lo sucedido con Benzema, pero no para criticar al delantero, sino la información periodística que se había deslizado en el directo. El periodista de la Cadena SER, Javier Herráez, comentó que Karim había tirado el brazalete al descanso como muestra de frustración, en un gesto que el Diario AS hizo viral al colocarlo en primer plano en su página web. Sin embargo, lo que se estaba narrando no era posible, ya que el capitán madridista ante el Getafe era Marcelo.

Buyo citó la información publicada y no dudó en comentar con el máximo respeto posible por el periodista y los medios involucrados. «Con perdón, el capitán del Real Madrid ante el Getafe fue Marcelo, que por cierto jugó todo el partido. Un poquito más de rigor en las informaciones. ¡¡Hala Madrid y nada más!!», escribió el mítico cancerbero, actualmente colaborador de El Chiringuito de Jugones, en su cuenta oficial de Twitter.

¡¡ Hala Madrid y nada más!! pic.twitter.com/xEqyLqncNh — Paco Buyo (@Francisco_Buyo) April 10, 2022

El periodista lo aclara

Javier Herráez tuvo que salir al paso de la publicación en el medio escrito y contestó para todos aquellos que criticaron sus palabras, incluyendo Buyo. «Ayer en el Diario As transcribieron erróneamente y sin maldad en Carrusel un comentario mío en la retirada al descanso de Benzema que se iba malhumorado tirando una venda o similar por el partido atascado, yo me equivoque y utilicé la palabra brazalete. Benzema es un gran capitán», aclaró el periodista, zanjando un malentendido que provocó la defensa de Paco Buyo.