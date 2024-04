Paciencia en el Real Madrid para recuperar al mejor Militao

En el Real Madrid tienen toda la paciencia del mundo para recuperar al mejor Militao. Desde su regreso, el defensa brasileño ha disputado 30 minutos en total y este viernes espera disfrutar de su primera titularidad en San Sebastián contra la Real Sociedad. Pero Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico quieren ir despacio con él. Sin prisas para recuperar su mejor forma.

«Ha mejorado su nivel. Le faltan minutos de juego. Puede ser titular o no», comentó Carlo Ancelotti sobre Militao este jueves en la sala de prensa de Valdebebas con motivo de la previa de la jornada 33 de la Liga EA Sports que disputarán este viernes Real Sociedad y Real Madrid. El técnico italiano no se quiso mojar y dejó en el aire la posible titularidad del brasileño en un once donde habrá bastantes rotaciones pensando en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich.

En el cuerpo médico del Real Madrid insisten con los ocho meses de recuperación para volver a rendir a buen nivel tras una rotura del ligamento cruzado. Militao cayó lesionado el pasado 12 de agosto en San Mamés en la primera jornada de Liga y esos ocho meses de recuperación recién se han cumplido. Por ello, poco a poco, Carlo Ancelotti está dándole minutos al brasileño. Pero sin prisas y con mucha paciencia.

En el Real Madrid son plenamente conscientes de que no es necesario arriesgar ni lo más mínimo con Militao. Sin el brasileño, esta temporada, el equipo se ha defendido y se ha adaptado bastante bien durante todos estos meses. Por ello la recuperación de Militao no es urgente. Es mejor que vuelva el mejor Militao que ir con prisas. Nadie quiere dar ningún paso en falso en esta recuperación.

Paciencia con Militao

Por esa razón, Militao solamente jugó un minuto frente al Athletic el día que regresó a una convocatoria en el Santiago Bernabéu, se quedó en el banquillo en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el City, disputó otro minuto contra el Mallorca, jugó otros once en la prórroga del Etihad y finalmente 17 minutos contra el Barcelona en el Clásico del pasado domingo.

Ese minuto en Mallorca no le sentó nada bien a Militao. El defensa brasileño esperaba ser titular en aquel partido o al menos tener más minutos. Terminó muy molesto tras la disputa de solamente un minuto en aquella jornada de Liga. Aquel encuentro, además, se encontraba justo entre los dos duelos de Champions League contra el Manchester City. Se esperaban rotaciones y Militao esperaba tener un protagonismo que finalmente no tuvo. No le sentó bien.

Pero el equipo y la plena recuperación del propio Militao están por encima de eso. Después de ese duelo en Mallorca, el italiano le ha dado 28 minutos en dos partidos que fueron cruciales donde los blancos lograron el pase a las semifinales de la Liga de Campeones y sentenciaron la Liga contra el Barcelona. Ahora habrá que esperar hasta las 19:00 horas de este viernes para saber si Ancelotti le da su primera titularidad a Militao después de superar su lesión o espera otra semana más. La clave es ir sin prisas con el brasileño.