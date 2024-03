Días de absoluto revuelo en la Real Federación Española de Fútbol. Hace unos días fue Brahim Díaz el que comunicó que ha elegido jugar con la selección de Marruecos y descartar a España tras un cambio de opinión que nadie esperaba dentro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ni el propio Luis de la Fuente. Ahora, otro futbolista que había sido internacional español en todas las categorías inferiores también deja en la estacada a la Federación. Se trata del defensa del Real Madrid Castilla, Édgar Climent Pujol, de ascendencia dominicana, que ha optado por jugar con la selección de la República Dominicana para poder participar en los Juegos Olímpicos de París.

A pesar de que el futbolista, nacido en Sabadell en 2004, había sido internacional español desde la sub 15 hasta la sub 19, finalmente ha decidido aceptar la propuesta de Ibai Gómez, ex futbolista del Athletic Club de Bilbao y del Alavés, entre otros, que se ha convertido en nuevo seleccionador sub 23 de la República Dominicana. Por tanto, será el encargado de dirigir a la selección nacional durante el torneo, lo que supondrá un hito histórico para el país ya que será la primera vez que la República Dominicana participe en unos Juegos Olímpicos.

¡𝙋𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖́𝙣𝙙𝙤𝙣𝙤𝙨 𝙥𝙖' 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨! 🇫🇷⚽ Estos son los convocados por el profe @ibaigomez para los partidos amistosos 🆚🇵🇾 ¡Vamos DOMINICANAAAAAA! 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 pic.twitter.com/u9FhC1pszV — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) March 10, 2024

«¡Preparándonos pa’ París! Estos son los convocado por el profe Ibai Gómez para los partidos amistosos. ¡Vamos Dominicana!», publicaba la Federación de Fútbol Dominicana para anunciar su lista de elegidos. La tentación de jugar en una cita tan especial ha pesado demasiado y Édgar ha optado por vivir esa experiencia al tener la doble nacionalidad.

El futbolista del Castilla, renovado hasta el año 2027, ha jugado durante esta temporada más de 1.600 minutos con el equipo dirigido por Raúl González y ha participado en 22 partidos. Incluso tuvo la confianza de Carlo Ancelotti que convocó al joven defensa para el partido liguero de la primera vuelta en el que el Real Madrid acabó goleando al Valencia por 5-1.

Édgar no es el único caso

Édgar Climent no ha sido el único jugador con raíces españolas que ha sido llamado por Ibai Gómez para unirse a las filas de la República Dominicana. Joao Urbáez, defensa del Leganés, Omar de la Cruz, ibicenco perteneciente a la Penya Deportiva, y a José de León, madrileño que milita en el filial del Deportivo Alavés. Todos ellos poseen la doble nacionalidad y han elegido representar a la República Dominicana.

En el banquillo, además de Ibai Gómez, también se sienta otro ex futbolista conocido por la afición española. Fernando Amorebieta, ex compañero de Ibai en el Athletic Club que, en su día, también decidió renunciar a la selección española para jugar con Venezuela.

Todo ello, en unos días de absoluta locura en las oficinas de la Federación donde no todo han sido ‘espantadas’ sino que también han recibido una buena noticia. Hace unas semanas, el Gobierno nacionalizó a Dean Huijsen, central de origen holandés que se crió en Málaga, concretamente en Marbella y que esta temporada está jugando en el primer equipo de la Roma cedido por la Juventus de Turín.

La idea es que el defensa comience jugando con la selección sub-21 por lo que Santi Denia podrá convocarlo el próximo viernes. Desde el equipo de analistas de las Federación Española tienen una confianza extrema en la progresión del defensa neerlandés que, hasta el momento, solo había defendido los colores de Países Bajos, país de nacimiento de sus padres.