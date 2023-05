Salen más voces en defensa del gravísimo caso de racismo, uno más, que vivió Vinicius en un partido de Liga. El brasileño está siendo muy arropado por la comunidad no nacional, pero especialmente internacional. En todo este caso, al que le están cayendo más críticas es a Javier Tebas. El presidente de LaLiga, que lejos de apoyar, saltó al ataque con el madridista por sus críticas a la competición, está en el centro de la diana de ex jugadores como Micah Richards que lo ha tildado de «vergonzoso».

El ex del Manchester City, ahora uno de los colaboradores televisivos más reconocidos de la Premier League, se manifestó al respecto en todo este caso en la cadena británica BBC, donde se mojó y mucho sobre el racismo en la figura de Vinicius y criticó duramente el comportamiento y reacción del presidente de la patronal.

Richards señaló, sensiblemente molesto por la reacción y comunicado de Tebas tras el emitido por Vinicius en sus redes, que el presidente de LaLiga estaba intentando «convertirse en la víctima» en todo este caso y que estaba resultado «vergonzoso» hasta tal punto que el mosqueo del inglés le estaba hirviendo «la sangre».

«Tebas se ha intentado convertir en la víctima de todo esto. Es completamente vergonzoso su comunicado. Hace que me hierva la sangre y eso es parte del problema», señalaba Micah Richards en la cadena británica, apuntando también un problema de fondo, en la sociedad, ya que a su juicio «no es solo un problema con el fútbol, es un problema que mucha gente vive en el día a día».

Para el ex jugador del Manchester City, entre otros, todo esto está llegando a este punto porque a la gente, a la sociedad, «no le importa lo suficiente» estos casos de racismo que se viven tanto en el fútbol, como en cualquier otro deporte, o como en él mismo dice, «en el día a día» de cualquier otra persona.

Richards no ha sido el único que ha reaccionado ante el comunicado de Tebas, también lo hizo Rio Ferdinand, que escribió en sus redes lo siguiente: «¡Dimite ya! Repugnante, vergonzoso, tan fuera de onda que no puedo creer que a este tipo se le permita escribir sus propias publicaciones en las redes sociales».

El mensaje de Vinicius

El mensaje que tiene encolerizado a todo el mundo es el que emitió Javier Tebas tras el tweet de Vinicius. El brasileño, tras lo vivido, se desahogó en Twitter con este mensaje: «No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista».

Ante esto, Tebas escribió en sus redes, junto con un vídeo de hace semanas del propio Vinicius recordando que había mejorado la situación con el racismo, este mensaje: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer La Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos».