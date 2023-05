Vinicius dice que Tebas es igual que los racistas: «En lugar de criticarles, me atacas a mí»

Vinicius Junior contestó a Javier Tebas una vez entrada la madrugada, afirmando que no es su amigo para hablar de racismo con él y que lo que quiere son acciones y castigos. Tras el mensaje del presidente de la Liga, el futbolista del Real Madrid, totalmente harto tras los insultos racistas recibidos en Mestalla, volvió a estallar contra él sin morderse la lengua.

«Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de La Liga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa… Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve», afirmó Vinicius en sus redes sociales contestando a Javier Tebas.

Vinicius Junior respondió a Javier Tebas. El presidente de la Liga utilizó sus redes sociales para mandar previamente el siguiente mensaje al jugador del Real Madrid: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos».