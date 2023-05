Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Rayo Vallecano. No obstante, y como era de esperar, en la comparecencia de prensa sólo se habló de Vinicius Junior y de lo sucedido ante el Valencia. El brasileño sufrió insultos racistas.

¿Cómo está Vinicius?

«Estamos preocupados, como todo el mundo. Se está hablando mucho de este tema y puede ser una oportunidad para arreglarlo. Está un poco triste. No ha entrenado porque sufre unas pequeñas molestias en la rodilla. Estamos esperando la sanción y con eso se podría abrir otro debate».

Vinicius es la víctima

«Es una víctima que a veces pasa por culpable. Que quede claro, Vinicius es la víctima, como los aficionados, que se comportan de manera impecable. Cuando me refiero al estadio de Mestalla me refiero a un grupo que se ha portado muy mal. Dejando a un lado el racismo, que es lo más grave, parece una costumbre insultar. Me parece ejemplar lo que ha dicho Xavi. Le decían mono, pero si le decían tonto tampoco hay que acostumbrarse al insulto. Le pasa a muchos. Detrás de los banquillos pasa de todo. No es una guerra, es un deporte. Tenemos una gran oportunidad de parar esto. Ojalá las instituciones, y ayer el presidente de la FIFA fue muy claro, puedan ser claro. La Federación, la Liga y los árbitros. En el partido de Valencia pasó algo que no debe pasar, que se olvidaron de meter imágenes. España no es racista, pero hay racismo en España, como en otros sitios. Esto se tiene que acabar».

Irse del campo

«Este es otro tema. Para el partido puede ser una solución buena. Es un momento importante para tomar medidas drásticas. Las instituciones tienen una oportunidad para mejorar la situación».

Imágenes manipuladas

«Eso es muy grave. A Vinicius lo agredieron antes el portero y después Hugo Duro. Si tienes una agresión te tienes que defender».

Últimos dos años de Vinicius

«No sé lo qué ha pasado. España no es un país racista, pero sí en los estadios de fútbol, donde todo está permitido. En los últimos años, donde Vinicius ha tomado más protagonismo, lo ven como un enemigo deportivo».

Protocolo

«Yo creo que está obsoleto. El protocolo habría que aplicarlo desde que llega el autobús al estadio. Vinicius no es un provocador. Le han insultado dos horas antes del partido. Lo tienen que aplicar antes, durante y después del partido».

¿Quién le ha decepcionado más?

«Después del partido estoy esperando que pasa y ojalá pueda pasar algo. Nos gusta hablar de esto. Tomar medidas es lo más normal. Miro a la Federación y a la Liga, a la inteligencia de los aficionados y a la educación de cada uno».

Movimientos de las instituciones

«Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo. Hay países en los que no te insultan. Este tema lo han resuelto hace mucho tiempo, cuando fueron expulsados los equipos ingleses. En los partidos de la Premier no hay policía y aquí parece que se va a la guerra. En Inglaterra tomaron medidas muy drásticas».

Salida del Madrid

«Ama el fútbol y el Real Madrid. Su pensamiento no es eso. Quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo».

Consejo

«Está muy triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo. Es un apoyo incondicional».

Cómo está Vinicius

«No ha podido entrenar por un golpe. Veremos la sanción que tiene. Si tiene dos partidos le daré una semana de vacaciones. Si tiene un partido empezará a entrenar para jugar en Sevilla».

Medidas a tomar

«Esta es una de las medidas que se pueden tomar. Si se encuentra y apellido de los que le han insultado hay muchos. Esta es una de las medidas que se pueden tomar. Las autoridades no han tomado conciencia real de lo que está sucediendo, se han equivocado».

Gesto de Eto’o

«Lo he pensado esto. Quería continuar y el árbitro le pidió continuar. En ese momento el tema se acabó. Esta es una medida personar e individual que en el momento se puede tomar. No es mi responsabilidad. Ojalá no tenga que llegar a esta situación. Hay un juez que tiene que tomar esta responsabilidad».