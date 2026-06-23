Oportunidad ‘Mundial’ para Rüdiger

Antonio Rüdiger es de esa clase de jugadores a los que les gusta estar en el campo como un guerrero. A sus 33 años, el central alemán está convencido de que su fútbol aún tiene más capítulos que escribir y en su mente sigue la convicción de que puede seguir aportando muchas cosas tanto al Real Madrid como a Alemania. En pleno Mundial, el destino le ha dado la oportunidad de tener el papel que tanto ansiaba tener después de la fatídica lesión de su rival, lo que ha puesto en marcha su mentalización para asumir el reto más difícil a nivel internacional.

Hasta ahora, Rüdiger no había tenido el premio que quería. Suplente ante Curazao y Costa de Marfil. Sin embargo, en el descanso del segundo partido todo cambió. Nico Schlotterbeck no podía seguir y tuvo que salir en su lugar para jugar la segunda parte, donde la tetracampeona del mundo logró remontar el gol que había encajado la defensa sin él. Firmó el partido que se le pedía: liderazgo, seguridad y transmitir que la zaga estaría segura a su cargo junto a otro káiser como Tah.

Aprovechó la oportunidad y entonces llegó el parte médico que confirmaba los peores presagios para el defensa del Borussia Dortmund: se había roto el ligamento medial del tobillo izquierdo. Una lesión que le dejará fuera los dos próximos meses y que ha roto la defensa titular que había implantado Julian Nagelsmann. Pero sin uno de sus pilares, Rüdiger ha levantado la mano para asumir galones.

Con Scholotterbeck tenía un perfil que presumía de su capacidad de construir el juego y con el dote de ser zurdo. Un futbolista al que además ha seguido el Real Madrid de cerca. Pero con él fuera del partido, ahora es turno de que Rüdiger acepte el reto. Consciente de la presión que hay en Alemania después de caer dos Mundiales seguidos en fase de grupos, para él es objeto de motivación: «Fue para nosotros muy importante ganar a Costa de Marfil, porque un partido contra Ecuador es muy difícil», expresó en zona mixta.

Rüdiger: primero Mundial y luego Mourinho

La cabeza de Rüdiger está en el Mundial. Ya está clasificado matemáticamente para dieciseisavos, pero este jueves apunta a ser titular ante Ecuador como examen para demostrar que está preparado para ser guerrero de confianza para Nagelsmann. Una oportunidad también para ganar impulso y confianza para regresar al Real Madrid y trabajar con José Mourinho, del que ya confesó su ilusión por ser entrenado por él.

El club blanco decidió renovarle un año más, hasta 2027, y cuenta con la confianza del técnico portugués. Es más, Rüdiger es el elegido para ser el central titular que acompañe a Konaté la próxima temporada. Hasta entonces, el alemán quiere soñar con el Mundial, y más si el destino le ha dado la oportunidad de tener un papel fundamental en una de las selecciones más sólidas en lo que va de torneo.