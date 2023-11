Oficial: Endrick, convocado con la absoluta de Brasil a los 17 años

Endrick debutará en los próximos días como internacional a los 17 años. La CBF ha hecho oficial la lista de convocados para los duelos ante Colombia y Argentina de la próxima semana en la que está el futbolista del Palmeiras que se unirá al Real Madrid el próximo verano.

La Confederación Brasileña de Fútbol ha hecho oficial este lunes algo con lo que se rumoreaba en los últimos días. De esta forma, Endrick se estrena en al convocatoria de la Brasil a los 18 años y tendrá la oportunidad de debutar en los duelos de la clasificación para el Mundial 2026 que enfrentará a la pentacampeona del mundo ante Colombia y Argentina.

La primera llamada de Brasil a Endrick llega después de un mes de competición espectacular en el que el delantero está demostrando los motivos por los que el Real Madrid apostó en su día tan fuerte por un futbolista de sólo 16 años.

🌟🇧🇷 La CONVOCATORIA de Fernando Diniz para jugar ante Colombia y Argentina. pic.twitter.com/AnMjjmKBIW — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 6, 2023

En los últimos dos partidos del Brasileirao, Endrick ha anotado tres goles. Dos de ellos fueron en al victoria del Palmeiras ante el Botafogo y otro en la madrugada del sábado al domingo cuando anotó un tanto espectacular de vaselina en el duelo en el que el Palmeiras venció al Athletico Paranaense.

En lo que va de temporada, Endrick ha disputado un total de 47 partidos repartidos en todas las competiciones en los que ha anotado 11 goles y ha repartido una asistencia. Unos guarismos notables para un futbolista que ha superado varios registros de precocidad en la Copa Libertadores (anotó un gol en cinco partidos) con el Palmeiras, su actual equipo en el que se sigue cociendo a fuego lento antes de dar el salto a Europa este verano una vez cumpla la mayoría de edad.

El debut de Endrick con Brasil

Endrick tendrá la primera oportunidad de debutar con Brasil a los 17 años en el duelo que enfrentará a la pentacampeona del mundo ante Colombia en Barranquilla el próximo 16 de noviembre. En caso de no estrenarse en el duelo clasificatorio para el Mundial 2026, el jugador del Real Madrid tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de Brasil por primera vez en el duelo que enfrentará a su selección en Maracaná ante Argentina el próximo 21 del mismo mes.

De esta forma, Endrick, que está llamado a ser el delantero de la selección brasileña en la próxima década, podría debutar con la absoluta brasileña en uno de los partidos más especiales para el país. En la convocatoria también están Vinicius y Rodrygo, que intentarán asumir los galones de líderes de un Neymar que se perderá lo que resta de año y es duda para la próxima Copa América después de su grave lesión de rodilla sufrida en la última ventana de selecciones.

Diniz bendice a Endrick con Brasil

Fernando Diniz, seleccionador de Brasil a la espera de la decisión de Ancelotti y reciente campeón de la Libertadores con Fluminense, elogió a Endrick tras hacerse oficial la lista. «Es un jugador que tiene potencial para ser uno de esos grandes talentos. No sabemos si se confirmará o no. La convocatoria no es presión, es un premio, y también una visión de lo que puede ser el futuro», afirmó.

El entrenador también dejó claro que: «Me llama mucho la atención que un chico nacido en 2006 pueda producir lo que viene produciendo desde hace mucho tiempo, y en este momento concreto del plantel está viviendo su mejor momento jugando contra los grandes equipos aquí en Brasil y logrando destacar. La convocatoria de Endrick y algunos más señala un poco de lo que podría ser el futuro».